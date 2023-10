David Valldeperas, muy duro contra Paz Padilla: “Me tenía cariño por interés”

David Valldeperas logró traspasar fronteras durante los 14 años que estuvo al frente de ‘Sálvame’ como director. El programa de Telecinco que rompió las estrictas barreras del plató nos brindó la posibilidad de conocer los entresijos de la televisión, como puede ser la labor diaria del director del otrora espacio estrella de la cadena. Ahora, se sincera con Malbert en una entrevista en profundidad en la que habla sin miedos, pues se muestra abierto a cualquier propuesta laboral, incluso en la cadena rival, además de dejar cuestiones claras sobre algunas de las polémicas que han acompañado a su formato. Entre ella, quizá la mayúscula que protagonizó Paz Padilla, con la que tenía una amistad, hasta que la decepción rompió su vínculo.

David Valldeperas y Malbert Instagram

El director, que también ha probado suerte como presentador, no ha tenido reparo alguno en hablar de la cancelación de ‘Sálvame’, del varapalo que sufrió Jorge Javier Vázquez ahora que se ha quedado sin ‘Cuentos Chinos’ o la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco. Pero quizá uno de los puntos más jugosos de la entrevista con el youtuber esté en sus declaraciones sobre Paz Padilla, con la que ahora está enfrentado. Lo hace desvelando detalles desconocidos sobre el amargo episodio que determinó la polémica salida de la presentadora del programa y que marcó también su propia relación.

Conocida es la tensión existente entre Paz Padilla y Belén Esteban. Algo que se hizo evidente en plena pandemia del coronavirus, cuando ambas se enzarzaron en un cruce de acusaciones en directo que terminaron con el despido fulminante de la presentadora. “Con Paz Padilla se me rompió el humor. Yo no tengo ningún tipo de relación con ella ni la quiero tener. Pasó algo. Hubo un episodio, tras su salida del programa, que a mí me desencantó. Ella cree que soy parte de sus enemigos. Yo me creía su cariño y me he dado cuenta de que era un cariño por interés. Lo que quería era tener un aliado en la dirección”, señala con dureza. Pero no se queda aquí, pues tiene muchos reproches para su examiga.

“Ella dejó de pasárselo bien en ‘Sálvame’ desde hacía mucho tiempo. Empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores. Ya estaba harta, no se implicaba y es un programa que necesitaba mucha implicación”, continúa explicando David Valldeperas por qué finalmente dejaron de contar con los servicios de Paz Padilla, aunque finalmente tuvo que regresar a la cadena tras llegar a un acuerdo privado. Eso sí, ahora la presentadora prefiere explotar otras facetas profesionales y alejarse un poco de las polémicas que arrastró junto al programa de corazón que le devolvió el brillo, aunque a punto estuvo de apagárselo después.