Belén Esteban, sobre el conflicto de Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez: "Ya he aprendido mucho en "Sálvame"""

Belén Esteban ha sido una de las grandes protagonistas de la IX Edición Premios Chicote. Allí, en el Museo Chicote, coincidió con numerosos rostros conocidos de nuestro país y compañeros de profesión, como Susanna Griso, una de las premiadas de la noche. Radiante, la excolaboradora de "Sálvame" no dudó en fotografiarse con la presentadora de "Espejo Público", espacio al que muchos de sus excompañeros se han mudado tras el final del programa, como es el caso de Gema López, Pilar Vidal o Laura Fa. La de Paracuellos, durante su intervención con los medios de comunicación, expresó su respeto y admiración por Griso y dejó patente la buena relación que existe entre ambas.

Belénestá muy feliz por la nueva etapa que algunos de sus excompañeros de "Sálvame" han comenzado en Antena 3 en "Espejo Público" y así se lo hizo saber anoche a la prensa: "Gema es mi amiga, ayer hablé con ella, me alegro tanto por Gema". Pero no solo por ella, sino por todos los demás como "Laura Fa, Pilar Vidal, Caparrós y por mi Alberto también".

Belén Esteban en los Premios Chicote en Madrid. Gtres

La de San Blastambién habló sobre sus nuevos proyectos profesionales y sobre el final de "Sálvame". Para ella el programa fue una etapa que ya se ha cerrado y ahora está entrada en sus próximos trabajos. "Pero, la gente 'ay, que pena, que ya no estáis'... bueno, todo tiene y hay nuevos proyectos, yo estoy ilusionada y feliz", declaró la televisiva, emocionada con todo lo que le está por venir.

Antes de terminar su intervención, quiso dejar clara su postura respecto al conflicto existente entre Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez. Tajante, Belén Esteban sentenció: "Ahí no me meto, ya he aprendido mucho en 'Sálvame"". ¿Hará de nexo de unión la de San Blas entre ambos?