Diego Arrabal expone “las mentiras y manipulaciones” de Antonio David: “Me has defraudado”

Se abre un nuevo episodio en el enfrentamiento que Diego Arrabal y Antonio David mantienen desde hace tiempo. Aunque los dos se mantienen alejados de la pequeña pantalla, cuentan con un considerable séquito de seguidores en sus respectivos canales de Youtube, que han convertido en sus particulares campos de batalla.

El fotógrafo siempre se mostró cercano a Antonio David cuando se estrenó el documental de Rocío Carrasco “Contar la verdad para seguir viva” y estalló la polémica que terminó con el ex guardia civil sometido a un escarnio público, pero en las últimas semanas no ha dudado en poner de manifiesto el supuesto lado oscuro de Flores. Si hace unas semanas le advertía de que “conmigo no juega nadie” porque se sintió utilizado por él, ahora no duda en exponer “las mentiras y manipulaciones” del que fuera yerno de Rocío Jurado.

Diego Arrabal acusa a Antonio David Flores de adulterar información publicada en otros canales de Youtube para usarla a su favor y dejar en mal lugar a otros creadores de contenido con los que compite en audiencia.

“Todas las cosas que ha dicho Antonio David, aquí se las hemos desmontado (...). No enredes (...). Te has equivocado mucho. Has intentado manipular, mentir… Yo ya dije hace tiempo que eché en falta un vídeo tuyo dándome las gracias por todo el apoyo, pero, en cambio, has hecho otro echando mierda”, se queja el otrora colaborador de televisión, y añade: "Me has defraudado".

Llama la atención que sea Arrabal quien carga en esta ocasión contra Antonio David Flores, puesto que en su día fue uno de sus más firmes defensores e incluso acusó a otros rostros televisivos de “chaqueteros” por definir al ex guardia civil en los mismos términos que él usa ahora.

En cualquier caso, parece que los apoyos de Antonio David van menguando a cada día que pasa, y resulta complicado encontrar una voz pública que no lo tache de “mentiroso” o “manipulador”.