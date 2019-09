Brad Pitt habla abiertamente de su dura lucha contra el alcoholismo

Brad Pitt ha confesado cómo fue su larga lucha contra el alcohol, que estaba acabando con su vida y que fue una de las claves de su ruptura con Angelina Jolie, con la que tenía seis hijos. Joliesolicitó el divorcio en septiembre de 2016 y llegó a publicarse que uno de los detonantes fue una fuerte discusión de sobre el consumo de alcohol de Pitt. La separación definiotiva se produjo en enero de 2017. Ninguno de los dos llegó a confirmar este hecho, pero el propio Pitt acaba de reconocer que fue precisamente el momento de su ruptura cuando decidió poner remedio a un hábito que le estaba destrozando la vida. En una entrevista en "The New York Times", el protagonista de "Oceans Eleven" indicó que "había llegado demasiado lejos, por lo que decidí poner una solución". Entre las medidas que Pitt, de 55 años, puso en marcha fue asistir a las reuniones periódicas de Alcohólicos Anónimos, donde conoció a otras personas con su mismo problema y a las que profesó una gran admiración por su disposición a hablar abiertamente de sus experiencias: "Tenía a todos esos hombre sentados junto a mí, hablando de su problema de forma abierta y honesta, y lo hacían de una manera que nunca había escuchado. Era un lugar en el que no se juzgaba a las personas y por lo tanto tampoco te juzgas a ti mismo".

Para Pitt esta experiencia fue liberador poder contar su lado oscuro a un grupo de extraños en los que podía confiar y que no contarían a los medios de comunicación lo que ocurría en esas reuniones".

El actor finalmente logró vencer la dependencia al alcohol y ha retomado su carrera cinematográfica.