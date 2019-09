Carlos Torretta, yerno de Amancio Ortega, se incorpora a Zara.com

La familia Inditex sigue creciendo. El último en unirse ha sido Carlos Torretta, marido de Marta Ortega. Desde la sede central en tierras gallegas saltaba hoy la noticia de que el grupo empresarial de Amancio Ortega ha contratado a su yerno para formar parte del departamento de comunicación de la compañía.

Casado con la heredera de Inditex desde el pasado mes de noviembre, el hijo de Roberto Torretta está graduado en Bellas Artes y Relaciones Públicas por la Universidad de Pace de Estados Unidos y ha trabajado durante años en Elite Model, una de las agencias de modelos más prestigiosas del mundo que representa a tops como Kendall Jenner o Adriana Lima y de la que es director gerente en España desde 2017. A caballo entre Madrid y Nueva York, el agente establecía finalmente su residencia en La Coruña, ciudad natal de su mujer. Lo que está claro es que el matrimonio no debe tener problemas en compatibilizar trabajo y vida personal ya que a partir de ahora trabajarán mano a mano en las oficinas centrales de la firma situadas en Arteixo, aunque no en el mismo departamento, ya que Marta está más centrada en la creación de las colecciones.

Fue en 2016 cuando Carlos y Marta coincidieron en una fiesta de cumpleaños y su flechazo fue tal que desde aquel momento se hicieron inseparables. No había desfile al que no acudiera juntos, ni campeonato hípico al que él no la acompañara, por eso Marta no ha dudado en confiar en él para este nuevo puesto del que un día será su imperio. Con este nuevo paso queda claro que Torretta está cada vez más integrado en la familia Ortega.