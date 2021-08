Un ave fénix llamado Sarah Ferguson

Gente

Sarah Ferguson ha regresado como cada año a Sotogrande, la elitista urbanización de San Roque, Cádiz, donde se puede veranear sin ser visto, algo imposible en la vecina Marbella. Un cometido que siempre ha tenido a gala la exduquesa de York en las más de dos décadas que lleva veraneando en las orillas del río Guadiaro.

Sarah Ferguson, duquesa de York, en una imagen de Archivo

Es imposible pillarla en el puerto, en las carreras de caballos del Santa María Polo Club o en algún chiringuito de Torreguadiaro, donde la nobleza del Ibex no se resiste a unos espetos al borde del mar. Sin embargo, este año sí se espera que Ferguson se deje ver. La exesposa de Andrés de Inglaterra no se esconde este 2021 y defiende públicamente a todo familiar envuelto en un asunto de faldas, algo que es marca de la casa. Hay que recordar que en agosto de 1982, unos meses antes de su divorcio que la expulsaría de la monarquía inglesa, fueron tomadas unas fotos suyas, de la entonces vivaz Fergie, con John Bryan, un administrador financiero estadounidense, en una actitud sorprendente: le estaba chupando los pies de Sarah, al tiempo que ella hacía «topless». Tal vez porque ella misma ha probado lo que es equivocarse y pagarlo caro, defiende a capa y espada a su exmarido, envuelto en una trama imposible de salir airoso, y ahora a su yerno, Jack Brooksbank, tras una reciente (y polémica) jornada en un yate con tres modelos en Capri.

La nueva Sarah Ferguson no solo rebate a golpe de tabloide los deslices de los suyos, habla también este año sin tapujos sobre su estado mental, sus fragilidades y cómo ha tenido que lidiar toda su vida con titulares hirientes. Tal vez sea porque está en plena promoción de su primera novela, «Her Heart for a Compass». O no. Lo cierto es que este verano no es de extrañar que Ferguson reaparezca públicamente en Marbella o Cádiz reinventándose una vez más a sí misma. Definitivamente, Ferguson ha ganado el pulso a Fergie.