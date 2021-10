La Princesa de Asturias vuelve (por fin) a casa

Gente

Casa Real

Hace un mes la Casa Real no confirmaba ni tampoco negaba que la Princesa Leonor dejara el internado Gales para estar presente en la parada militar del 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad. La pregunta no tenía respuesta oficial. La cuestión quedaba en el aire hasta el pasado festivo en que los Reyes acompañados de la Infanta Sofía presidían el acto desde la tribuna. Estas dudas tenían que ver con la confirmación de la presencia de la heredera en los premios Princesa de Asturias, que se otorgan el próximo 22 de octubre en el teatro Campoamor de Oviedo. En este caso sí hubo confirmación con mucha antelación por parte del palacio de la Zarzuela. Incluso hubo algunos comentarios de colaboradores políticos en tertulias de radio y televisión en las que aseguraban que era impensable que no acudiera a la ceremonia, ni al resto de los actos que se organizan por tal motivo en el Principado. «¡Cómo no va a estar si llevan su nombre! La heredera no puede ser invisible durante todo un año». Y efectivamente la primogénita de los Reyes se va a dejar ver.

La razón de no estar presente en el Día de la Fiesta Nacional y sí en el Principado tiene varias derivadas. Por un lado, las normas que establece el colegio y que hay que acatar. Los dos primeros meses son importante a la hora de la socialización de los alumnos entre ellos y con el profesorado más que en temas académicos. Por lo tanto, viajar a Madrid habría supuesto interferir en esa agenda cotidiana, teniendo en cuenta que desde el 26 hasta el 30 de octubre son vacaciones en todos los colegios de Gales («October break»). La Princesa solo perdería un día (el 25) que ya es prefiesta. Esta es la razón por la que Leonor viajará a España, cumplirá con su labor de heredera y disfrutará de la compañía de la familia y los amigos que ha dejado aquí.

La vida de la Princesa de Asturias dio un giro importante en septiembre de este año cuando su vida académica y personal cambió con el inicio de su educación como heredera. Dejaba su zona de confort, su casa, sus amistades del colegio Santa María de los Rosales y, sobre todo, a su hermana Sofía. En el castillo de Gales muchos alumnos de cursos superiores ignoraban quién era Leonor y si lo sabían tampoco les ha influido en el trato. A diferencia de Alexia, hija de los reyes de Holanda más extrovertida con su fiel guitarra, Leonor ya tiene en su carácter el gen de la responsabilidad y es más reservada. Dicen que ha heredado la tranquilidad de su padre, mientras que Sofía se parece a su madre en cuanto a sociabilidad. Lo cierto es que Asturias espera con los brazos abiertos a su Princesa.