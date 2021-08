Malas noticias para Leonor: este es su incierto futuro en España tras su llegada a Gales

Casa Real

Sorpresa

Falta poco más de una semana para que la princesa Leonor aterrice en Gales. Un nuevo mundo para la joven que supondrá grandes cambios también para sus padres, la reina Letizia y Felipe VI, y para su hermana Sofía, ya que esta es la primera vez que su hija mayor se separa de su familia, a la que está muy unida.

Leonor de Borbón dará comienzo a sus estudios el próximo mes de septiembre en un exclusivo centro UWC Atlantic College, donde permanecerá durante los próximos años. En este internado hará nuevas amistades y comenzará a desenvolverse en solitario, lejos de la protección que tanto caracteriza a su progenitora.

El Rey Don Felipe, la Reina Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía salen de 'El txoco de Martín', el restaurante propiedad de Martín Berasategui donde han cenado, a 10 de agosto de 2021, en Palma de Mallorca, Baleares, España. FAMILIA REAL;CASA REAL;VACACIONES;RESTAURANTE; Raúl Terrel / Europa Press 10/08/2021

Se desconoce por el momento la fecha exacta en la que la princesa de Asturias regresará a España para volver a estar con su familia. El próximo 31 de octubre Leonor cumplirá 16 años, y todo apunta a que tendrá que celebrar esta fecha tan señalada junto a sus nuevos amigos galeses. ¿El motivo? Las estrictas medidas de este prestigioso centro.

Marina Conde, ex alumna del UWC College, ha contado a ‘Vanitatis’ que las visitas de familiares y personas cercanas son escasas, y que, por supuesto, nadie (sin excepción) puede quedarse a dormir en el colegio. “El ritmo académico es muy exigente y no tienes mucho tiempo entre las tres asignaturas principales, las secundarias, las extraescolares y el servicio a la comunidad”, ha explicado. Es por esto que quizá Leonor solo pueda volver a España por Navidad, y no antes como a sus padres les gustaría.