La grabación de Charlène de Mónaco que revela su verdadero estado de salud

Las últimas noticias que llegan sobre el estado de salud de la princesa Charlène de Mónaco no han sido nada halagüeñas. La semana pasada, ella misma se encargó de compartir a través de sus redes sociales unas imágenes que esperaba tranquilizadoras, pero lo cierto es que la opinión pública no tardó en percatarse de que su aspecto no era del todo bueno. Ahora, harta de rumores y habladurías, la consorte monegasca ha vuelto a recurrir a su cuenta oficial de Instagram para explicar mediante una grabación todos los detalles sobre cómo se encuentra realmente, incluido en lo que a su situación familiar se refiere.

“No puedo esperar a volver a casa con mis hijos, a los que echo terriblemente de menos. Creo que cualquier madre que haya estado separada de sus hijos durante meses se sentiría como yo me siento”, comienza lamentando Charlène de Mónaco, que permanece en Sudáfrica desde hace tiempo a raíz de la aguda infección otorrinolaringóloga que sufrió. Por fortuna, parece que la princesa se encuentra “mucho más fuerte” desde la última intervención médica a la que se sometió, que califica en la misma grabación de “todo un éxito”.

Después de este largo camino que ha recorrido para superar su enfermedad, todo apunta a que Charlène de Mónaco empieza a ver la luz al final del túnel y se espera que más pronto que tarde pueda regresar a casa junto a sus hijos y marido, con el que, a pesar de los rumores de divorcio que han sonado con fuerza en los últimos meses, parece encontrarse en su mejor momento. Aun así, son muchas las incógnitas que todavía quedan por resolver sobre este periodo de convalecencia de la que fuera nadadora olímpica, pero conociendo el hermetismo que caracteriza a la casa real monegasca, seguramente nunca se resuelvan.