Carla Vigo y sus “anécdotas” secretas con Pablo Urdangarin

Las nuevas generaciones de la familia del Rey vienen pisando fuerte y rompiendo con el habitual hermetismo que mantienen los más cercanos al trono en la línea de sucesión. Tal es el caso de Pablo Urdangarin, que en las últimas semanas ha ganado mucha popularidad a raíz de sus amables y contundentes declaraciones sobre la separación de sus padres, en una muestra de exposición nunca antes vista en la Corona. El mismo ejemplo está siguiendo Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia, que desde hace tiempo atrae la atención de sus más de 29.000 seguidores en sus redes sociales.

La joven se sincera a través de su cuenta de Instagram, donde responde a la mayor parte de cuestiones que los usuarios le hacen llegar. Precisamente, desde que Pablo Urdangarin acapara todas las miradas, son muchos los que preguntan a Carla Vigo por su relación con él, y aunque la sobrina de la Reina Letizia ha confirmado que lo conoce y que ha coincidido con él en alguna ocasión, de momento se cierra en banda a profundizar en este sentido.

Pablo Urdangarin en uno de sus partidos de balonmano FOTO: Lorena Sopêna Europa Press

“¡Qué morbosos sois!”, responde Carla Vigo con cierto hartazgo a los seguidores que quiere conocer las “anécdotas” que recuerda junto a Pablo Urdangarin. En anteriores ocasiones, la sobrina de la Reina Letizia sí se ha pronunciado, aunque de forma muy breve, sobre su vínculo con la familia real, pero, de un tiempo a esta parte, evita el tema a toda costa. Su mutismo coincide en el tiempo con las informaciones que se publicaron hace algunos meses y que apuntaban a una supuesta llamada de atención que desde Casa Real se habría dado a la actriz y bailarina para que frenara en sus declaraciones sobre la Corona.

En aquel momento, algunas voces sugerían que la Reina Letizia estaba muy descontenta ante las excesivas muestras de cariño y amor que Carla Vigo protagonizaba en sus redes sociales junto a su novio. Fue entonces cuando la joven se pronunció como nunca antes lo había hecho sobre la relación que guarda con su tía: “Pues mira, la verdad es que nunca he hablado con ella de esto, pero vamos, que a mi tía no tiene que gustarle mi novio, me tiene que gustar a mí”.