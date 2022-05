La Reina Letizia, a carcajada limpia por lo que le ha pasado en una entrega de premios

La Reina Letizia ha comenzado su semana -no ha tenido actos oficiales hasta hoy- con una entrega de premios muy especial. La monarca se ha trasladado hasta la ciudad extremeña de Mérida para presidir la ceremonia de los galardones que llevan su nombre, que pretenden honrar a las personas que fomentan la inclusión de las personas con discapacidad, protegen sus derechos, reivindican la igualdad de condiciones y luchan para que tengan acceso a una rehabilitación de calidad. Pero una divertida coincidencia ha acaparado toda la atención mediática, desviando el foco a lo que ha sucedido entre Su Majestad y una de las invitadas.

La Reina Letizia y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a su llegada a la entrega de los Premios Reina Letizia FOTO: Jorge Armestar Europa Press

Para la ocasión, la Reina Letizia ha estrenado un vestido de la firma Mango, cuyo precio asciende a los 50 euros. Se trata de un diseño en blanco y negro con un cinturón de hebilla que realza la silueta de la esposa del Rey Felipe VI. La sorpresa ha llegado al descubrir que una de las premiadas ha elegido exactamente la misma prenda. Se trataba de Inma Vivas Tesón, catedrática de Derecho civil de la Universidad de Sevilla que ha recibido una mención especial por su trayectoria en el trabajo de las personas con discapacidad, así como por su carrera académica e investigadora en el ámbito jurídico, desarrollando el cumplimiento de los preceptos enunciados en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La Reina Letizia coincide en estilo con una premiada en los Premios Reina Letizia FOTO: Jorge Armestar Europa Press

Al subir al escenario, ha coincidido con la Reina Letizia, y a juzgar por su reacción, parece que ambas se lo han tomado con mucho humor y filosofía. De hecho, Su Majestad se ha mostrado muy cercana con la premiada, agarrándola del hombro mientras no podía evitar soltar una carcajada. Al final, las dos se han abrazo después de que la catedrática recibiera su reconocimiento. Sin duda, una divertida anécdota que Inma Vivas Tesón no podrá olvidar fácilmente, y es que no todos los días se coincide en estilo con la monarca.

La Reina Letizia coincide en estilo con una premiada en los Premios Reina Letizia FOTO: Jero Morales EFE

Que el vestido pertenezca a una firma low cost tan reconocida como Mango ha hecho posible esta coincidencia, y es que la pieza ya se encuentra entre los best sellers de la firma. De hecho, cientos de mujeres ya se han hecho con él, entre las que destaca, además de la Reina Letizia, la influencer María Fernández-Rubíes. ¿Se habrá inspirado en ella la consorte?