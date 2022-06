Marta Luisa de Noruega y Durek Verret, amenazados de muerte por racismo

La feliz noticia del anuncio de su compromiso se ha visto empañado. Marta Luisa de Noruega y su prometido, el chamán Durek Verret, han recibido amenazas de muerte por racismo. La relación de la pareja no siempre ha sido bien vista, a pesar del profundo vínculo espiritual que comparten la hija del rey Harald y de la reina Sonia.

«Hemos recibido amenazas de muerte y odio», ha dicho la pareja a través de las redes sociales. «No quieren ver a un hombre negro en la Familia Real, porque nunca ha pasado», asegura la princesa Marta Luisa.

Además, añade que «he visto a gente que me habla muy bien y que luego se vuelve hacia Durek y son horribles: no le tocan la mano o le dicen cosas malas», dice Marta Luisa.

Marta Luisa de Noruega y su prometido Durek Verret, con las hijas de ella. FOTO: instagram

A pesar de todo, la pareja está decidida a cumplir su sueño de casarse. En una entrevista concedida a la revista estadounidense People, la pareja revela los detalles de su fiesta de pedida, celebrada en un centro ecuestre de San Juan de Capistrano. «Yo estaba muy nervioso, porque me venían muchas emociones, miedos, estrés y deseos de que todo fuera perfecto para mi amada», ha confesado el chamán.

Con respecto a la primera persona de color de la familia real noruega, Durek Verrett afirma que “sentará un precedente para mi gente que no será olvidado. Merecemos ser reconocidos por la grandeza de quiénes somos y de dónde venimos. Siempre ha habido reyes y reinas en África, pero, desafortunadamente, no han sido reconocidos en el mundo de la manera que merecen».

Para Marta Luisa de Noruega «es revelador conocer a Durek y ver de primera mano cómo se desenvuelve en nuestra sociedad. He aprendido mucho sobre la herencia negra y continuaré aprendiendo. Tengo un hombre muy paciente que me educa en los asuntos de la cultura negra, en cuanto a lo que se refiere al privilegio blanco, y cómo nosotros como pareja debemos lidiar con los miedos y prejuicios de la gente y demostrar que el amor no tiene fronteras. Me siento bendecida de estar en una relación que puede ayudarme a crecer y evolucionar. Y es una lección de humildad aprender con Durek cada día».