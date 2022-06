Marta Luisa, el cuento de la princesa nórdica tiene su final feliz

A pesar de las críticas que siempre ha suscitado su relación –que ya va para cuatro años–, Marta Luisa de Noruega y Durek Verret continúan con sus planes de futuro. Esta semana, la hija del rey Harald y la reina Sonia han anunciado su compromiso y, aunque aún no hay fecha exacta, se darán el «Sí, quiero» antes de que acabe el año. No es una noticia que pille por sorpresa en el país nórdico, ya que en varias ocasiones, el reconocido chamán había confesado su intención de contraer matrimonio con la princesa. «Me senté con el rey Harald y la reina Sonia y les pedí la mano de su hija en matrimonio. Si me hubieran dicho que no, no habría seguido adelante», aseguraba Durek. Unas palabras que se suman a una de las publicaciones que la hermana de Haakon ha realizó en sus redes sociales cuando conoció a su pareja. «Cuando te conocí, algo se encendió en mí. Soy afortunada de haberte conocido. Shaman Durek has cambiado mi vida, como lo has hecho con muchas personas. Me has hecho comprender que el amor incondicional existe en este planeta y me has hecho enfrentarme a todos mis miedos. Me haces reír más que nadie. Me siento feliz y orgullosa de que seas mi novio, y agradezco tu generosidad con mi amilia. Te amaré de aquí a la eternidad», confesó.

Desde que salió a la luz la relación sentimental de Marta Luisa de Noruega y Durek Verret, muchos han sido los que han ido en contra de la relación y, desde el principio, ha sido cuestionada por muchas voces detractoras que han visto con muy malos ojos que la princesa estuviese saliendo con un chamán. A pesar de haber vivido momentos muy duros a lo largo de su relación, el amor ha prevalecido sobre todas las opiniones y finalmente van a pasar por el altar, ya que, como dijo una amiga una amiga de ambos en común, «están hechos el uno para el otro». Más allá del amor, la hija de los reyes Harald y Sonia de Noruega ha aprendido una valiosa lección sobre el racismo, convirtiéndose en una activista que no ha desaprovechado su poder para denunciar las amenazas recibidas por estar con Durek Verret. «Ser la novia de Durek me ha dado un curso intensivo de cómo actúa la supremacía blanca y la forma en la que he pensado y actuado consciente e inconscientemente hacia las personas negras. Como siempre he dado por sentados mis derechos: nunca analicé correctamente que es en realidad el racismo, porque me ha resultado muy cómodo estar dentro del sistema. No estoy orgullosa de ello, pero me doy cuenta de que necesito comprender este sistema profundamente arraigado para poder desmantelarlo. Yo, como persona blanca, necesito crecer, educarme y mejorar, y pasar de esta en contra del racismo a ser directamente antirracista», escribía en una ocasión Marta Luisa de Noruega sobre el racismo.

Una relación atípica

Desde que se conocieron, Marta Luisa de Noruega y Durek Verret han mantenido una relación sentimental a distancia. El chamán tiene su residencia en Los Ángeles, donde trabaja en su escuela de chamanismo mientras da charlas espirituales y la princesa vive en Noruega junto a sus hijas, quienes mantienen una excepcional relación con el futuro marido de su madre. Todos comparten en sus redes sociales multitud de vídeos juntos y presumiendo de la buena sintonía que hay entre ellos. Maud Angélica, Leah Isadora y Emma Tallulah, las hijas de la princesa, están muy contentas por que su madre haya vuelta a encontrar el amor y se sienten muy felices de tener una figura paterna con ellas ya que el padre de las niñas, Ari Behn, se quitó la vida el 25 de diciembre de 2019 y fue un durísimo golpe para toda la familia.

Marta Luisa de Noruega y su prometido Durek Verret, con las hijas de ella. FOTO: instagram

Cuando sucedió la trágica muerte de su exmarido, Marta Luisa de Noruega ya llevaba tres años separada de él. Tras romper con el escritor, muchos medios apuntaron a que la princesa había encontrado el amor con una mujer, Elisabeth Nordeng, su íntima amiga y socia de negocios. Tras desmentirlo, las dos protagonistas la hija de los reyes Harald y Sonia de Noruega confirmó su relación con el chamán,

Parece ser que, cuando se casen, ninguno de ellos va a mudarse de continente para construir un hogar en común y, de momento, van a seguir viviendo separados. Aún así, mantienen una fuerte relación basada en la espiritualidad y en la que comparten una misma forma de ver y entender la vida. Aún no se sabe nada sobre cuándo y dónde será el enlace matrimonial y puede que tarde un poco en llegar el gran día, pero, mientras tanto, continúan viviendo en su burbuja de amor que les ha llevado a querer unirse para siempre, a pesar de la distancia que los separa..

Durek, uno más en la famila de la princesa

Hace unos meses la hermana de Haakon de Noruega publicó una imagen junto a sus tres hijas, Maud Angelica, de 18 años, Leah Isadora de 16, y Emma Tallulah, de 13, y en medio de la foto está Durek Verret muy orgulloso de «sus cuatro mujeres». «Amo a nuestra familia. Tú, querida, eres una fuerza en la vida. La forma en que amas a tus hijas y cómo nutres sus mentes y corazones para que crezcan. La forma en que me amas. Eres una mujer espectacular», escribía el chamán.