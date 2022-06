Victoria Federica y su nueva faceta como “modelo profesional”

Si hay algo que une a Victoria Federica de Marichalar con Eugenia Silva además del apellido Borbón -ya que esta última mantiene una relación desde hace años con Alfonso de Borbón, con el que tiene dos hijos, Alfonso y Jerónimo- eso es la moda. Por ello no es extraño verlas juntas en diferentes eventos e incluso compartiendo buenos momentos como dos buenas amigas.

Eugenia Silva no solo es una de nuestras modelos más importantes, sino también una de las estilistas más prestigiosas de nuestro país, por eso no es de extrañar que incluso esté detrás de la imparable carrera como influencer de la sobrina del Rey, hacia la que se deshace en elogios: “La adoro. Es una niña monísima y a mí me gusta mucho”, confiesa a Europa Press.

Victoria Federica y su "madrina" Eugenia Silva FOTO: Eugenia Silva Instagram Eugenia Silva

Gracias a ella sabemos que el futuro profesional de Vic no solo está en las redes sociales sino que ya habría ido un paso más allá y podría estar copiando los inicios de la propia Eugenia Silva en la moda, probando suerte como maniquí. “Hemos hecho un tema maravilloso ahora que sale el 15 de agosto y la vais a ver de una manera que no la habéis visto nunca, como una modelo súper profesional”, adelanta a dicho medio.

Ya hemos visto en anteriores ocasiones que la nieta de Don Juan Carlos se mueve como pez en el agua en los eventos punteros de la capital e incluso se atreve con shootings para grandes cabeceras de moda; quizá en este nuevo proyecto podamos verla caminar sobre una pasarela como las topmodels del momento... Quién sabe. Lo cierto es que Vic no deja de sorprendernos con cada una de sus nuevas facetas.