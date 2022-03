El lado más desconocido de Victoria Federica: “Con mis amigos acudo a menudo a misa. Soy Católica practicante”

Ya está en la calle la esperadísima entrevista y portada de Victoria Federica en la revista Elle. Se trata de la primera entrevista que concede la nieta del rey Juan Carlos I, “una reivindicación personal de su prometedor proyecto vital y la celebración de su valiosa herencia familiar”, según apunta la propia cabecera. En ella, la protagonista asegura que quiere “mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy” y lo cierto es que entre las líneas de las 9 páginas que ocupa descubrimos el lado más desconocido de la joven.

Un bolso de Chanel, su posesión más preciada

En ella, Victoria Federica habla de las “las mujeres de su vida”, en especial de la reina Sofía y su abuela paterna, Concepción Sáenz de Tejada. De esta última heredó, entre otros muchos objetos personales, un bolso de Chanel que figura entre sus posesiones más preciadas. “Son mis mayores referentes, porque han demostrado a lo largo de su vida, con sus actitudes, una gran sensibilidad a la hora de involucrarse en causas benéficas y darles voz. Nada me gustaría más en un futuro que seguir sus pasos y conseguir llevar a cabo proyectos tan relevantes como los que ellas han apoyado”.

Pero si hay una persona a la Vic, como le llama su entorno, adora, esa es su abuelo Don Juan Carlos, para el que solo tiene buenas palabras: “Desde niña le he admirado, siempre le he visto como un hombre dedicado y espero que todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida sea reconocido y estimado. Es mi persona favorita del mundo. A nivel personal es un referente, como para cualquier persona lo es su abuelo, eso es obvio, y le considero mi segundo padre, pero también para mucha gente en España ha sido importante, y lo sé porque se acercan para decírmelo”. “Sólo quiero que se valore su entrega por este país. Aunque hace tiempo que no estamos juntos, hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera”, confiesa emocionada, “una tarde en la plaza junto a mi abuelo forma parte de los momentos más especiales de mis recuerdos que guardo con infinito cariño. Es de las cosas que más nos han unido”.

Y es que a él le debe una de sus mayores aficiones, los toros: “Soy una gran amante de la cultura y la tradición española, del flamenco y la tauromaquia”.

VICTORIA FEDERICA Y EL REY JUAN CARLOS I ASISTEN A LA CORRIDA DE SAN ISIDRO EN LAS VENTAS FOTO: Lalo Alvarez GTRES

Los tatuajes de Vic

También gracias a esta entrevista conocemos los tatuajes que Victoria Federica posee por todo su cuerpo. Precisamente en honor a su abuelo tiene un velero en el tobillo derecho, copiado de una foto que tomó del último barco en el que estuvo navegando Don Juan Carlos. Pero no es el único: “En una muñeca tengo una concha en recuerdo de mi abuela Concepción, y en la otra, tres puntos que simbolizan a mi madre, mi padre y mi hermano”. También n la parte superior de la oreja izquierda posee uno muy pequeño, un smiley: “Es el que más me representa, porque soy una persona muy feliz, alegre y divertida. Simple, pero muy descriptivo”.

Además de su familia, Vic confiesa que siente una profunda admiración por sus amistades: “Para mí, mis amigos lo son todo. Soy tremendamente leal. Estoy dispuesta a desvivirme por ellos porque sé que ellos lo harían por mí. Están a la buenas y a las malas, igual que yo”.

“El Señor para mí lo es todo”

Junto a ello nos descubre una de sus facetas más desconocidas, la religiosa. Y es que asegura que a menudo acude a oír misa con ellos. “Soy católica practicante. Cada mañana, cuando me levanto, doy gracias a Dios. El Señor para mí lo es todo y en la iglesia encuentro paz y tranquilidad. Es esencial en mi vida”, revela.

En cuanto a las redes sociales, la hija de la Infanta Elena admite que tiene opiniones que prefiere guardarse “para evitar polémicas”, pero tiene claro que no quiere dedicarse a estas por completo: “No me expongo mucho, y lo poco que muestro es lo que soy de verdad, eso es lo importante. Desde luego, tengo muy claro que no quiero convertirme en una influencer. Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique. Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver. Si puedo usar esta relevancia para servir como altavoz de causas solidarias, por supuesto, lo haré sin dudar”.

Victoria Federica Elle Style Awards. FOTO: Juan Jose Ubeda GTRES

Lorenzo Caprile, su diseñador fetiche

Amante de la moda, algo que asegura le ha inculcado su padre, Jaime de Marichalar, Victoria Federica quiso que su debut público fuera con un vestido hecho a medida para ella por Lorenzo Caprile, su diseñador fetiche: “Mi relación con él viene desde hace muchos años. Mi madre tiene muchas cosas suyas en el armario, que ha llevado a eventos muy importantes. Por eso me hacía especial ilusión que firmara el primer vestido que iba a lucir en mi debut público”.