Nace la hija de Pippa Middleton, la hermana de Kate Middleton y cuñada del príncipe William

La familia Middleton está de enhorabuena. Según la revista “People”, Pippa Middleton ha dado a luz a su tercera hija en común con su marido James Matthews, con quien ya tuvo otros dos vástagos en el pasado: Arthur, de 3 años, y Grace, de 1.

El nacimiento tuvo lugar hace un par de semanas, pero no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido a la opinión pública, manteniendo así la habitual discreción que siempre ha mantenido la cuñada del príncipe William. De hecho, no se conoció que estaba embarazada hasta que se publicaron unas fotografías tomadas durante el concierto Party at the Palace que se celebró con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, en el que lució una llamativa barriga premamá.

La pequeña, de la que aún no se conoce su nombre, nació en el ala Lindo del Hospital St. Mary de Londres, donde su tía Kate Middleton también alumbró a sus tres primos: los príncipes George, Louis y Charlotte. Según el citado medio, tanto la duquesa de Cambridge como su hermano, James William Middleton, están encantados de dar la bienvenida a su tercera sobrina.

Kate Middleton, duquesa de Cambridge, Meghan Markle y Pippa Middleton en una imagen de archivo FOTO: Mike Egerton GTRES

Respetando la privacidad que Pippa Middleton y James Matthews pretender mantener, los duques de Cambridge no se han pronunciado públicamente sobre este nacimiento. En cambio, sí lo hicieron para celebrar la llegada al mundo de sus otros dos sobrinos de parte de la familia real: Archie y Lilibet, los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle. “Estamos todos encantados con la feliz noticia de la llegada de la bebé Lili. Felicitaciones a Harry, Meghan y Archie”, escribieron en su cuenta oficial de Instagram en junio del año pasado.

El mensaje llegó en un momento en el que la afinidad de los príncipes Harry y William se había cuestionado a raíz de las tensiones presentes en la familia real inglesa tras la polémica entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey, en la que cargaron públicamente contra el regio clan de los Windsor.