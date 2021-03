La venganza de Meghan Markle ante Oprah Winfrey: “Me silenciaron”

Casi veinte días después de conocer el comunicado oficial de Buckingham en el que se anunciaba el cese definitivo de la actividad como “royals” por parte de los duques de Sussex, esta misma madrugada a las 2.00h a.m (horario español) por fin se emitió la esperadísima entrevista que han concedido Meghan Markle y el príncipe Harry a la presentadora Oprah Winfrey en la cadena CBS.

“Después de una conversación con el duque, la reina ha decidido que apartarse del trabajo de la familia real no es compatible con sus responsabilidades y deberes que vienen de una vida de servicio público (…) Aunque estamos muy tristes con su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos de la familia”, matizaba dicho comunicado. Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry se mudaron a Estados Unidos el año pasado, los medios norteamericanos han tratado de hacerse con la primera entrevista de la pareja. Pero es ahora, tras romper definitivamente los lazos con la Familia Real británica, cuando se han decidido a hablar públicamente. La cadena afortunada ha sido CBS, una exclusiva entrevista con Winfrey que podría haber costado a la televisión unos 5,8 millones de euros, según publica The Wall Street Journal. Por otro lado, una portavoz de la presentadora confirmó que la pareja no ha cobrado ni un solo dólar.

La entrevista trascurrió en la nueva casa de los duques en Santa Bárbara hasta donde se ha trasladado la presentadora. La entrevista más esperada del año comenzó con un bonito tema: la boda de los duques de Sussex. Meghan aseguró que ambos sabían que el momento de su boda “no era suyo”, si no para todos los demás. Confesó además, que “ingenuamente” nunca pensó en cómo sería casarse con un príncipe: “No había forma de entender cómo iba a ser el día a día. Como estadounidense, lo que sabes sobre la realeza es lo que lees en los cuentos de hadas”. Además, la duquesa desveló algo que “nadie sabe” y es que Harry y ella se casaron solos con un sacerdote tres días antes de la “boda real”.

Oprah preguntó a Meghan sobre los rumores que aseguraban que en esa fecha tan especial para la pareja, hizo llorar a su cuñada Kate Middleton. “Ese fue un punto de inflexión”, respondió la duquesa, que aseguró que aquel acontecimiento ocurrió días antes de su boda: “realmente hirió mis sentimientos. Simplemente no tenía sentido con todo lo que sucedía en la boda no ser solidario”. Meses después, la prensa en Reino Unido filtraba tales rumores y fue entonces cuando Markle “esperaba que Palacio hiciera algo, porque sabían que no era cierto”, y aclarar que ella no cuenta esta historia “para desprestigiar a Kate”.

Tras hablar sobre su embarazo, llegó la pregunta más esperada de la noche: ¿Estabas en silencio o te silenciaron? A lo que la estadounidense respondió “lo último.” La duquesa de Sussex explicó que desde que comenzaron a salir, le pidieron que siempre respondiera a todas las preguntas con un “sin comentarios”. “Estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia, pero no estaban dispuestos a decir la verdad para protegerme”, aseguró.

En varias partes de la entrevista, la “ex royal” se refiere a la familia real británica como “la firma”. Un término peyorativo referido a la institución de la monarquía que no permite interferencias ni obstáculos. Es por ello que Oprah reformuló su pregunta: ¿Quién la estaba silenciando? ¿La familia real o “la firma”? Según Markle, la Reina fue siempre maravillosa para ella y hasta le regaló sus pendientes de perlas y la hizo sentir bienvenida en todo momento. “¿Kate si te apoyó?”, insistió la presentadora. “Creo que todo el mundo me dio la bienvenida”, respondió Meghan.

En la Familia Real “sé que están preocupados por cómo se ve todo, pero ¿alguien ha pensado en cómo se siente? Nunca se había sentido más sola”, relató la esposa del príncipe Harry en la entrevista más esperada del año.

En cuanto a su pequeño Archie, Meghan contó a Oprah que en la Casa Real le dijeron que su hijo, no sería un príncipe y, por lo tanto, no se le ofrecería seguridad. La duquesa explicó a la presentadora que los bisnietos de la reina Isabel no son automáticamente príncipes hasta que la misma monarca los declare por voluntad propia, como hizo con los tres hijos de Kate y Guillermo. En el caso de Archie no ocurrió.

También se trató el racismo sufrido por parte de Palacio. Y es que la “ex royal” relató que meses previos al nacimiento de Archie, no solo hubo conversaciones sobre cómo no se le daría un título, sino también sobre el tono de la piel de su bebé y “qué significaría o cómo se vería eso”. “Al crecer como una mujer de color, o una niña de color, sé lo importante que es la representación”, añadió.

Ante la soledad y la desprotección que vivió en Londres, Markle afirmó que “simplemente ya no quería estar viva. Y ese fue un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante“. “Yo ya no quería seguir viviendo más”, el intento de suicidio fue una de las confesiones más duras de la entrevista.

La presentadora de CBS lanzó una pregunta directa a Meghan: “¿Cómo se tomarán en Palacio que cuente su verdad?”. “No sé cómo pueden esperar que, después de todo este tiempo, sigamos en silencio si hay un papel activo de la realeza en perpetuar las falsedades sobre nosotros“, afirmó.

Además, los duques de Sussex confesaron en primicia para la televisión estadounidense que el bebé que espera es una niña, una hermanita para Archie, el primogénito de la pareja que vino al mundo el 6 de mayo del 2019.

Winfrey preguntó a ambos si la decisión de dejar la monarquía “pilló por sorpresa” a la familia real y el príncipe Harry relató que antes solicitó ayuda, pero nunca nadie lo apoyó, “se fueron”. “No se fueron, dieron un paso al costado”, corrigió Meghan a su marido, quien relató que propusieron a “la firma” mudarse a otro país dentro del Commonwealth, como Nueva Zelanda, Sudáfrica o Canadá pero la monarquía no estuvo abierta a esa opción. Después que la reina Isabel II anunciara formalmente que dejaban de ser miembros tiempo completo de la Casa Real, el príncipe dijo que se sintió muy triste por tener que renunciar a sus deberes reales: lo hice por un “acto de fe, no había otra opción”.

Batalla contra la prensa británica

Desde que decidieran abandonar su papel como “royals”, los duques de Sussex denunciaron que hay una campaña de difamación contra ellos por parte de la prensa británica a la que llegaron a calificar como “tóxica”. “He visto lo que pasa cuando alguien a quien quiero es mercantilizado hasta un punto en el que no es tratado ni visto como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo cómo mi esposa cae víctima de estas mismas fuerzas poderosas”, señaló el príncipe Harry en un duro comunicado en 2019, en el que acusaba a los tabloides británicos de “llevar a cabo campañas contra individuos sin pensar en las consecuencias”.

Pero antes de mudarse a California, la pareja ya había mostrado en múltiples ocasiones su descontento con el tratamiento que los tabloides británicos daban a Markle, de orígenes afroamericanos. Y es que, tras su llegada a la Familia Real, Meghan se convirtió el objetivo principal de muchos medios ingleses, que miraban con lupa cada uno de los pasos de la duquesa. Incluso los duques de Sussex han advertido cómo la prensa británica se ha decantado por Kate Middleton, ya que consideran que la actitud de “celebrities” y no “royals” de Meghan y Harry no es la adecuada para la corona. Estaba batalla se convirtió en un tema judicial cuando en 2018, el ‘Daily Mail’ hizo pública la carta que Meghan envió a su padre, Thomas Markle, y por la que la duquesa demandó al tabloide.

Recientemente, además, ha salido un nuevo escándalo a la luz: la acusación de “bullying” por parte de dos de sus ex empleados en un artículo publicado por el reputado The Times. Algo que no ha hecho más que añadir lecha al fuego. El Palacio de Buckingham, responsable de la contratación del personal real, dijo que estaba “claramente muy preocupado” por las alegaciones y que su equipo de recursos humanos estudiaría las circunstancias expuestas en el artículo. Mientras que el portavoz de Meghan aseguró que “la duquesa está triste por este último ataque, particularmente como alguien que ha sido objeto de acoso ella misma y está profundamente comprometida a apoyar a aquellos que han experimentado dolor y trauma”.

La otra entrevista que hizo tambalearse a la Corona británica

La entrevista concedida por Meghan y Harry coincide con el 25 aniversario de aquella que concedió la princesa Diana al programa Panorama, de BBC, en la que tan solo 60 minutos bastaron para hacer temblar a la Corona; y que a día de hoy todavía resuenan algunas de las frases que pronunció aquella noche Lady Di.

“Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco lleno”, confesó Diana aquel 20 de noviembre de 1995, en el que se sinceró con el periodista Martin Bashir, y admitió su infidelidad con el oficial del ejército James Hewitt: “Sí, le adoraba (...) Sí, estaba enamorada de él”. Unas duras declaraciones para el príncipe Carlos que, por aquel entonces, estaban separados pero aún no divorciados. Incluso la Princesa se atrevió a cuestionar los derechos de Carlos para ser rey y puso a Camilla Parker Bowles en un primer plano público como la razón por la que su matrimonio se rompió.

Las consecuencias de esta reveladora y polémica entrevista no tardaron en aparecer, y en tan solo un mes, la Reina obligó a los príncipes de Gales a divorciarse. La cadena, BBC también sufrió las consecuencias, ya que como castigo, fue despojada de su acuerdo exclusivo como la emisora elegida por el Palacio. A día de hoy, todavía se sigue especulando sobre los motivos por los que Diana accedió a aquella entrevista y lo que esperaba conseguir con ella. Incluso, fuentes relacionadas con el programa, aseguran que 20 minutos de esta entrevista no fueron emitidos y desaparecieron, ya que al parecer la entrevista duró varias horas.

¿Tendrá represalias esta entrevista también para los duques de Sussex? ¿Cómo habrá reaccionado la reina Isabel II ante tales declaraciones?