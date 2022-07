La mujer que susurra al oído de Victoria Federica

Su figura de pasarela, su pasión por la moda (sin duda heredada de su padre, Jaime de Marichalar) y sus recientes 21 años la han convertido en uno de los personajes más buscados de la prensa del corazón y en el objetivo de muchas firmas de prestigio que la quieren en sus filas como imagen de marca. Sin embargo, la portada de la semana pasada en la revista «¡Hola!» no satisfizo del todo a sus círculos más cercanos. ¿La están quemando antes de que florezca plenamente? ¿Está poniendo en riesgo su futuro como «influencer», como mujer mediática al estilo de Isabel Preysler? Los expertos en este mundillo de celebridades y portavoces creen que sí. ¿Razones? En la familia no gusta que la metan en el mismo saco que otras «hijas de», como Laura y Ana Matamoros o Alba Díaz Martín (la «retoña» de Vicky Martín Berrocal), que ya viven de la herencia de la fama filial. Sin despreciar a nadie, Vic tendría que tomar derroteros más acordes con un futuro menos efímero que una portada en una revista.

Victoria Federica es una joven con mucha personalidad, incluso la tildan con cariño de ser un espíritu salvaje, amiga de sus amigos, amable, educada y rodeada de un misterio que le otorga un halo especial. Un diamante en bruto que hasta ahora no había brillado y al que conviene pulir para que todas sus facetas jueguen a su favor. Sin duda, tiene todos los atributos de una princesa, aunque no lo sea, de convertirse en la sucesora de Carlota Casiraghi, la más famosa, o de la malograda Grace Kelly.

No hay que olvidar que a su edad recibir atenciones de lujo asiático (como que venga un Rolls Royce a buscarte para llevarte a una fiesta o te paseen por el Sena en un yate fletado por Dior para recibir los tratamientos más exquisitos de la marca) puede llegar a obnubilarla; pero también que los fastos de una fama tan pronta y repentina terminen por oscurecer su prometedor futuro.

Victoria Federica de fiesta en Marbella FOTO: Marco Reyes @dear_marco

Sabemos que está bien aconsejada sobre su carrera por Rita Allendesalazar, condesa de Ventosa, viuda de un teniente coronel de la Guardia Real, José María Álvarez de Toledo Gómez-Trenor. Con ella pasa muchas jornadas y es muy probable que sea la amiga de mamá la única que pueda guiarla entre estos laberintos de celebridades, «influencers» y portavoces. Sea como fuere, Rita ha sido siempre la fiel entre las fieles de la mayor de las infantas y ocasiones ha tenido para salir corriendo. En su finca de Muñopedro, Segovia, la duquesa de Lugo pasó largos fines de semana montando a caballo y yendo a misa en el pueblo de Marugán, cuando el 13 de noviembre de 2007 la Zarzuela anunció el «cese temporal de la convivencia» de Doña Elena y su esposo. La afición por la hípica unió a Rita y a la primogénita de Don Juan Carlos. Montaban a caballo en El Pardo y a las dos daba clases el capitán Basaín. Desde aquellos años se hicieron inseparables. En las alegrías, como fueron los nacimientos de Froilán y Victoria, y también en los momentos difíciles, como cuando Rita enfermó y la Infanta la acompañaba al hospital. Rita enviudó hace tres meses y Doña Elena no la ha dejado sola en ningún momento. Estoy segura de que Rita va a ser artífice de que Vic embride su carrera y si no tiempo al tiempo.

Según algunas voces de su entorno, debe seleccionar dónde y cómo quiere apostar por sí misma. Proyectar su imagen con guía y medida, no para satisfacer a su familia, sino para llegar a ser quien quiere ser y vivir de su pasión: la moda. Tiene que madurar como profesional a un ritmo que no la queme. Mientras, este verano disfrutará del sur que es lo que a ella le va. Su base de operaciones se centra en Sotogrande en casa de unos buenos amigos de su padre. Allí tiene a su círculo de amigos. Acaba de estar en Marruecos junto a sus «íntimos» Tomás Páramo y María G. de Jaime. Acudirá a fiestas de la alta sociedad, y como aficionada a los toros, disfrutará de diversas corridas en la zona, alrededor de la casa que su amiga Rocío Laffon tiene en Sanlúcar de Barrameda. La veremos en el Polo y en Starlite. Y en cuanto a su futura pareja, ella asegura que no tiene novio. La realidad son las fotos cómplices de la joven con el modelo catalán Álex Recort, con la que ha compartido más de una cita este verano. La última, en el Cap Roig Festival.