Carla Vigo llora desconsolada por la muerte de Charlie: “Vuela alto”

En la noche del pasado lunes 22 de agosto, la vida de Carlos Sarriá, más conocido como Charlie, se apagó para siempre. El joven alcanzó cierta popularidad en las redes sociales por el optimismo y entereza con el que se enfrentaba al cáncer que, por desgracia, terminó ganando la batalla. Muchos rostros conocidos y personalidades de Internet lloraron su pérdida, entre los que se encuentra Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia. La actriz y bailarina es muy activa en su cuenta de Instagram, y ha sido en esta plataforma donde ha querido compartir unas palabras en memoria del influencer fallecido.

“Hacer vídeos así, hablando, no sé me da muy bien, por eso no lo suelo hacer nunca, pero creo que hoy, la ocasión lo merece”, comienza diciendo una compungida Carla Vigo. La joven se siente agradecida por el mensaje de superación que Charlie dejó antes de fallecer y el gran sentido del humor que mostró hasta el final, y así ha querido hacerlo saber, tanto a sus seguidores como a los seres queridos del influencer. “Solo quería darle las gracias por hacernos reír cada día a pesar de su situación, y por ser un ejemplo de superación, y ya está”, apunta entre lágrimas la prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El influencer Charlie FOTO: @charliiieeeee Instagram

“Ojalá sigas haciéndonos tan felices desde el cielo como lo hacías aquí, por favor. Y vuela alto”, ha concluido Carla Vigo. La joven se ha mostrado especialmente apenada por la muerte de Charlie, que solo contaba con 22 años. Es por esto que la sobrina de la Reina Letizia ha pedido a todos sus seguidores que se cuiden y que intenten mantenerse alejados de todos los factores que aumentan las posibilidad de contraer cáncer, como el tabaco o una alimentación poco saludable.

Además, reconoce que la muerte de Charlie le ha afectado especialmente porque le ha recordado a la pérdida de un familiar que también falleció víctima del cáncer. “Justo el día en que me enteré de la noticia iba a escribir a esa persona para ver cuándo podíamos vernos, y llegué tarde”, lamenta Carla Vigo.