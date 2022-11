El chamán rompe su silencio por Marta Luisa

El pasado 8 de noviembre, la Casa Real de Noruega anunciaba a través de un comunicado que la princesa Marta Luisa se apartaba de sus funciones como representante de la Corona. «Quiere contribuir a una distinción más clara entre sus propias actividades y la conexión con la Casa Real. Por tanto, la princesa renuncia a sus funciones oficiales y no representará a la Casa Real», rezaba el escrito, en el que también se confirmaba que sí mantendría su título de princesa, aunque no podría utilizarlo en sus ocupaciones privadas. La decisión llega después de que la hija del Rey Harald y su prometido, el chamán estadounidense Durek Verrett, recibieran algunas críticas por sus numerosos y lucrativos negocios al margen de su papel institucional.

Pocos días después de anunciar su retirada, Marta Luisa y su pareja han emitido su propio comunicado en forma de vídeo, en el que explican las razones por las que se ha tomado la difícil decisión de apartarse de la Casa Real. Sin embargo, lo más llamativo de la pieza audiovisual es que, por primera vez, Durek Verrett rompe su silencio y se pronuncia a favor de la princesa noruega. «Siempre he querido que sea feliz. Si su vida se ha vuelto difícil debido a algunas cosas que he hecho y dicho, nunca fue mi intención. Lo mismo digo de sus padres, el Rey y la Reina. Quiero que tengan éxito en el importante papel que desempeñan», comienza diciendo Durek Verret.

Lo cierto es que la relación entre la princesa y el chamán estadounidense siempre ha generado cierta polémica entre la opinión pública noruega. Recientemente, Verrett puso en valor la medicina homeopática, unas declaraciones que no sentaron nada bien a los profesionales del sistema nacional de salud y que obligaron a Marta Luisa a confirmar su apoyo al mismo. Ahora, ha sido él quien ha seguido sus pasos. «Sé que algunas de las cosas que he dicho o hecho han sido consideradas controvertidas. Algunos incluso han argumentado que soy un problema para la Monarquía. Quiero dejar claro que esta no fue nunca mi intención. Apoyo la ciencia de la medicina, y siempre lo he hecho porque varias veces en mi vida la medicina me ha salvado. Tengo un enorme respeto por la institución y la gente que trabaja en el sistema sanitario», se defiende Verrett.

Aun así, tanto él como la princesa insisten en defender sus propios intereses e ideales, unos valores que no suelen encajar en las monarquías tradicionales y por los que se han visto obligados a decir adiós a su papel oficial. «Es importante para mí mantener mi integridad y ser leal a mí mismo. Todo el mundo tiene derecho a la autonomía y determinar lo que cree y hablar de ello. Espero que lo que Marta, yo y la Familia Real hemos acordado cree el espacio necesario para que esto funcione y sea más robusto», concluye el estadounidense, no sin antes recalcar que «deseo a la familia de Marta lo mejor y quiero cumplir con mi parte para ayudarles».