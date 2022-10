Marta Luisa de Noruega podría perder el título de princesa

Las monarquías se reducen. Tan solo unas semanas después de que Margarita de Dinamarca retirara los títulos de príncipes a cuatro de sus nietos, los hijos de Joaquín, la casa real Noruega plantea también cambios internos. En concreto, se estudia que la princesa Marta Luisa de Noruega pierda su tratamiento de princesa, con el fin de recortar gastos. Además, el 51 por ciento de los encuestados creen que debe dejar de tener representación real y renunciar a su título. Una opinión que parece tener mucho que ver con el compromiso de Marta Luisa con el chamán Durek Verret. Las polémicas en las que tiende a verse inmerso y su forma de vida no parecen encajar en la institución.

Su hermano, el príncipe heredero Haakon ha dado explicaciones sobre el tema y ha enviado un mensaje a su futuro cuñado: “Este es un tema que me resulta difícil. Por un lado, mi hermana se comprometió y conocí a Durek Verrett y creo que es agradable estar con él. Me gustaría que se sintiera bienvenido en nuestra familia. Al mismo tiempo, me siento muy responsable de la institución”, ha confesado en la televisión noruega al presidir una conferencia con jóvenes empresarios.

Marta Luisa de Noruega y su prometido Durek Verret, con las hijas de ella. FOTO: instagram

Entiende la controversia y da por sentado que la decisión se tomará antes o después: “Estamos tratando de encontrar un buen camino a seguir, teniendo en cuenta al mismo tiempo los sentimientos y los diferentes aspectos”.

Marta Luisa ya renunció voluntariamente al título de Alteza Real y, de hecho, ha intentado llevar una vida lo más normal posible. Solo utiliza el término princesa cuando cumple con deberes puramente institucionales.