Bárbara Rey traspasa fronteras: así habla la prensa francesa de su última provocación a don Juan Carlos I

A punto de pasar un mes desde el estreno de la campaña de Bárbara Rey con una tienda de colchones, repleta de guiños a su relación con el Rey Juan Carlos I, la prensa internacional se ha hecho eco de lo que consideran la última "provocación" de la vedette al que fue jefe de Estado.

Los spots, rodados en el regio Palacio de Santoña, están plagados de referencias a su relación con el emérito, la misma que ahora tanto le incomoda mencionar. En uno de ellos, incluso, se ve a un hombre con casco sobre una motocicleta, emulando el sigilo con el que se producían sus encuentros con el monarca. “El amor puede ser efímero, fugaz y fallar cuando menos te lo esperas”, dice ella, que matiza: “No como un buen colchón”.

Declaraciones repletas de sorna y doble sentido que han llamado la atención incluso a la prensa francesa. La revista "Point de Vue" ha dedicado un reportaje en su edición digital a la campaña de Bárbara Rey, que consideran "lo más insolente posible". Además, el magacín galo destaca que "la cadena Telemadrid ha anunciado claramente que se negará a emitir el vídeo para proteger la imagen del Rey emérito".

Bárbara Rey. Gtres

Por su parte, desde la revista alemana "Bunte" tachan la campaña de "sensacionalista" y añaden: "Posa provocativamente en un entorno real. La campaña publicitaria y la composición del anuncio juegan deliberadamente con el oscuro pasado".

La reacción de don Juan Carlos I

Por supuesto, ni el Rey ni Casa Real se han pronunciado públicamente sobre la polémica campaña protagonizada por Bárbara Rey, pero don Juan Carlos I sí habría transmitido su pesar a su círculo íntimo. "Me da exactamente igual lo que haga, pero es evidente que existe provocación ¿Todo es por dinero?", dijo a sus allegados, según publica "Monarquía confidencial".

Don Juan Carlos sale del Restaurante D'Berto a 05 de Octubre de 2024 en O Grove, Galicia (España). Ángel Díaz Briñas Europa Press

Objetivo cumplido para Bárbara Rey, que ya manifestó a LA RAZÓN su deseo de que la campaña fuera polémica para que tuviera mayor repercusión: "Primero estuvimos en conversaciones, negociando lo que sí y lo que no haríamos, pero en ningún momento me preocupó el revuelo que pudiera formarse. Me preocupaba que la campaña estuviera bien hecha y que al público le guste. No me planteo si va a generar polémica o no. Y si la genera, mejor. Aunque espero que sea una polémica buena".