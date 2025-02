Bárbara Rey, de reina del destape a reina de las camas

Que sí, que a los más jóvenes, los que no la conocimos en su época dorada, nos ha quedado clarísimo que Bárbara Rey fue una grande del espectáculo. Vedette, actriz, presentadora, modelo… la personificación de lo que hoy llamamos «mocatriz», una artista 360 para la que, sin embargo, los focos se apagaron hace ya mucho tiempo. Tanto, que para mi generación, la milenial, el mayor hito de la totanera se reduce a ser «la amante del Rey».

No me entusiasma hablar así de una mujer con la que comparto raíces, pero mentiría si dijera que a Bárbara se la recuerda principalmente como «la protagonista de «Deseo» –una película que, lo confieso, he tenido que buscar en Google–. No, es «la amante del Rey» y punto. O, como mucho, «la madre de Sofía Cristo», quien sí ha logrado conectar con las generaciones menos añejas gracias a su carrera mediática, sobre todo televisiva, como DJ.

Daniel Écija la resucitó de entre los no muertos con «Cristo y Rey», una serie sobre su vida. Hay que admitir que el proyecto despertó cierto interés por la figura de la vedette, pero me pregunto si ese morbo respondía más a la franqueza con la que, por primera vez, se abordaban los detalles de su relación con don Juan Carlos, incluyendo escenas tórridas y explícitas que emulaban sus noches de pasión.

Serie Cristo y Rey Atresmedia

Bárbara no termina de aceptar que su mayor reclamo mediático desde hace años sea su aventura con el Rey, pero, al mismo tiempo, saca tajada de la misma y manida historia siempre que puede. La última jugada: su campaña para Dormitorum, una empresa de colchones que ha hecho de ella la imagen de su nueva estrategia publicitaria, con lona gigante colgando del centro de Madrid incluida. Según el director de la compañía, el objetivo era «llegar a los más jóvenes». ¿Y cómo creen que lo han logrado? Exacto, una vez más, explotando el affaire, relación o aventura –llámenlo ustedes como quieran– entre el Rey y Rey. «Para dormir como una reina», reza el eslogan del anuncio protagonizado por Bárbara, quien, sin embargo, se muestra molesta cuando le preguntan por sus escarceos con don Juan Carlos, eje principal de la campaña publicitaria: «Vamos a centrarnos en la promoción. No he venido a hablar de mi vida privada», aseguró. Entonces, Bárbara, dinos, ¿de qué quieres hablar? ¡Si no has hecho otra cosa en estos últimos años!

Sus años dorados son ya un vago recuerdo que se resiste a olvidar, sin asumir tal vez que ha pasado de ser «la reina del destape» a «la reina de las camas».