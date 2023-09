El Bribón vuelve a ganar

El Bribón ha ganado el campeonato del mundo de vela. Me refiero al barco del Rey y a su tripulación. Que Don Juan Carlos iba en una lancha cerca, mirando. Y apoyando en la distancia, supongo. Así que ganar, lo que se dice ganar, no se puede decir que haya ganado él. Que a ver, no tengo yo nada en contra de que toda la tripulación se apunte el tanto, así a bulto. De hecho, yo doy por ganador hasta al que cosió la vela, si es que las velas las cose alguien, que desconozco este dato. El que limpia la proa, pongamos. Para mí, también premiado. Así que me parece bien que se dé por ganador a Don Juan Carlos, como a todos.

La tripulación del "Bribon", incluido el rey emérito de España, Juan Carlos I (3i), celebra este viernes su victoria en Cowes, en la isla de Wight (Inglaterra) durante el campeonato mundial de veleros de seis metros de eslora. Sailingshots/Maria Muiña EFE

Dicen, además, que llegó diciendo que él venía a ganar pero que las condiciones del mar estos días se lo impidieron. Es que son ya una pila de años los que tiene. A mí, 85 me parece mucho hasta para ir en lancha, entregado a la contemplación. Yo con 85 llegaría a una regata, de llegar, preguntando por el bar y la enfermería, en ese orden. Pero él llego para ganar y se va campeón del mundo. Los titulares en prensa son esos: el Rey Juan Carlos, campeón del mundo. Y: el Rey Juan Carlos gana el campeonato mundial de vela. Han inventado el singular mayestático. Yo si fuera la tripulación (activa) me tomaría un poco mal pegarme el palizón al solano y que luego titulen que ha ganado el que iba en la lancha. Pero claro, es que es el rey. Y no vas a titular «gana el Bribón».