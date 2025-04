Buckingham actualiza el estado de Carlos III: las noticias no son buenas

El rey Carlos III de Inglaterra ha preocupado a todos al tener que regresar al hospital. Aunque desde Casa Real han tratado de restar hierro al asunto, lo cierto es que su ingreso en un centro médico en medio de su lucha contra el cáncer no puede blanquearse como algo positivo. Tampoco teniendo en cuenta que el motivo ha sido un efecto secundario adverso de su tratamiento alternativo contra la enfermedad, lo que se entiende desde Buckingham como algo ajeno a su lucha o, más bien, que no supone un retroceso en su recuperación. No todos piensan lo mismo, especialmente ahora que han emitido un nuevo comunicado de prensa.

Desde palacio han actualizado días más tarde el parte médico del padre de los príncipes Guillermo y Harry. Lo hacen para confirmar que el Monarca continúa bajo cuidados en Highgrove, a 25 kilómetros de Londres, tras someterse el pasado jueves a una batería de pruebas médicas. Pasó la noche ingresado, pero se trataba de hacer ver al mundo que estaba perfectamente y que no suponía un riesgo para su salud. Pese a esta tajante afirmación, lo cierto es que este último revés sí que ha supuesto un impedimento a que pueda continuar con su rutina como la tenía planeada. Es más, su agenda oficial ha vuelto a ser modificada.

Preocupación por el estado de Carlos III ante nuevas cancelaciones

Ya se informaba desde el departamento de comunicación de Buckingham que la agenda oficial del Monarca vería modificaciones. Los efectos secundarios del tratamiento que está siguiendo para librarse del cáncer han supuesto un bache en su recuperación. Tanto, que desde un primer momento se tuvieron que cancelar actos oficiales recogidos en su agenda. Ha vuelto a suceder, pues desde palacio informan que los próximos actos previstos para la semana que viene correrán la misma suerte y tendrán que ser eliminados de la hoja de ruta real.

Carlos III y Camilla en Edimburgo Gtres

“Su Majestad debía recibir las Cartas Credenciales de los Embajadores de tres países diferentes esta tarde. Mañana tenía previsto cumplir cuatro compromisos públicos en Birmingham y lamenta profundamente no poder asistir a ellos en esta ocasión”, dicen desde el palacio. Aunque no se alerta sobre su estado de salud y quieren evidenciar que todo sigue su curso, lo cierto es que Carlos III no podrá afrontar las tareas de representación del trono por cuestiones médicas. Así se lo recomiendan los profesionales en los que ha depositado su confianza, que desaconsejan tan frenético ritmo. Saben que su prioridad es el trabajo, pero ahora debe recapacitar y pensar un poco más en su propia salud.

“Tiene la gran esperanza de que puedan reprogramarse a su debido tiempo y ofrecer sus más sinceras disculpas a todos los que trabajaron tan arduamente para hacer posible la visita planificada”, añadían desde Buckingham a la revista ‘Hello’. Un medio al que han querido tranquilizar sus nervios, destacando que el marido de la reina Camilla está bien, aunque su proceso de recuperación ha experimentado un revés. Su estado es delicado, aunque no consideran que revista gravedad como para explicar tal preocupación por él. Como muestra, su familia continúa con su propia agenda, ya sea la oficial o la privada, y no parecen más nerviosos que de costumbre por su último achaque que le hizo ser ingresado en el hospital. Su esposa sí estuvo a su lado, pero el resto quiso ofrecer una estampa de tranquilidad no presentándose en la clínica en la que se asegura que solo se hizo unas pruebas.