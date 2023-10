La Reina 'rapea' por la Salud Mental y pide más inversión: “Es la garantía de un futuro más próspero”

La Reina Letizia ha sorprendido esta mañana y se ha animado a reproducir unos versos del rapero Chojin. “Decidme, ¿a qué os suena esto?”, ha preguntado a los asistentes al acto institucional con motivo del Día Mundial del Salud Mental antes de pronunciar unos versos de la canción “No es egoísmo” del citado artista. “Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto; duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero por qué han pensado que lo haría bien todo el rato” ha reproducido Doña Letizia, sin rapear pero queriendo así dirigir la atención en "un asunto tan importante y tan serio” que hoy se conmemora para dar visibilidad a esta enfermedad que durante muchos años estuvo asociada el estigma. De hecho, nos ha animado a los periodistas a titular así para "tratar de llamar la atención". No en vano, la salud mental es un tema con el que la Reina Letizia está especialmente involucrada y al que siempre que puede presta su imagen y proyección para que deje de ser un estigma, especialmente desde que fue nombrada Presidenta de Honor de UNICEF como Defensora para la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia.

La celebración del Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre es una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH, en sus siglas en inglés) que se celebra en más de 100 países. Cada año esta organización propone un aspecto de la salud mental, bajo la forma de lema, junto a unos contenidos sobre este tema, que este año es “Salud mental, salud mundial: un derecho universal”. Bajo esta premisa, la imagen del cartel, elaborada por el diseñador Antonio Lorente, busca reflejar la diversidad de la población mundial y la fuerza que toda esa diversidad, unida, puede aportar a una mejor salud mental, accesible, universal, de calidad y que respete los derechos humanos.

Durante el discurso, Doña Letizia ha querido destacar los resultados del “Barómetro Juvenil 2023. Salud y Bienestar” realizado por la Fundación Mutua Madrileña y Fad Juventud que recoge una revelador dato: un 59,3% de jóvenes manifiesta haber tenido algún problema en el último año mientras que, en 2017, cuando se hizo el primer barómetro, el porcentaje era del 28,4%. “Es decir el doble de jóvenes considera que ha tenido un problema serio vinculado a la salud mental”; ha señalado la Reina. Además, también ha querido destacar que “por primera vez hay más jóvenes que han pensado en suicidarse alguna vez, un 48,9” que jóvenes que no lo han pensado nunca, un 47%. Interesante, revelador y hay que pensar en ello”, ha señalado Doña Letizia.

Ha aprovechado también para recordar la importancia de este día, en el que las personas con problemas mentales “nos miran a la cara y nos cuentan en qué debemos mejorar la sociedad, las administraciones, las instituciones. Así que conviene escuchar para saber por dónde debe ir la acción porque la inversión en salud mental es la garantía en un futuro más próspero, más justo y más equitativo para todas las personas”. En este sentido, ha incidido en la importancia de la inversión en salud mental porque "es la garantía de un futuro más próspero, más justo y más equitativo para todas las personas".

En este sentido, Doña Letizia ha subrayado que "todos tenemos limitaciones, miedos, aversiones, desconfianza, inseguridades". Y por eso, ha hecho hincapié en la necesidad de tener “herramientas” para prevenir los trastornos mentales en la medida que sea posible. “Sin salud mental no hay ninguna esperanza y se apaga cualquier intención de que nuestra vida sea plena”, ha concluido, sin antes reclamar que se escuchen los testimonios de quienes participan en el acto institucional.

A la Reina Letizia le han acompañado el ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, y el presidente de la Confederación Salud Mental, Nel González Zapico. El titular de Sanidad ha señalado, que la salud mental " no es solo evitar la enfermedad, sino que va mucho más allá", ante la importancia de dotar de herramientas para la prevención, en especial, a los jóvenes y los mayores. "La salud no es solo la ausencia de enfermedad (...) La salud mental es una prioridad de país", ha remarcado el ministro.

Además de coincidir con la reina en reclamar más recursos, González Zapico ha abogado por “un cambio social para acabar con los estigmas” que sufren las personas con algún trastorno mental. Otra de sus demandas ha sido “humanizar” en los tratamientos y erradicar métodos como atar a los enfermos, al considerar que “no hay ningún estudio que demuestre que es algo terapéutico”. La jornada ha incluido una charla entre El Chojín y la alpinista Edurne Pasaban para intercambiar impresiones sobre cómo han logrado remontar sus problemas de salud mental.