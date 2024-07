Sonsoles Ónega se salta su norma con Letizia: desvela cómo es la princesa Leonor en la intimidad

Por fin, Sonsoles Ónega está inmersa en las merecidas vacaciones que parecían no llegar nunca. Eso sí, no ha querido despedirse de la audiencia ni su fiel público sin regalarles una píldora a modo de confesión. Una revelación antes de desaparecer del mapa durante unas semanas, en la que se ha saltado su propia norma autoimpuesta para desligarse de posibles polémicas y, sobre todo, no desairar a su buena amiga, la Reina Letizia. Y es que la presentadora de Antena 3 siempre ha tratado de esquivar las preguntas sobre la princesa Leonor, aunque ahora no ha tenido reparo alguno al decir lo que piensa de ella, poniendo de relieve su faceta personal, además de su vertiente estrictamente institucional como heredera al trono español. Sabe diferenciar muy bien entre Leonor, la hija de su amiga, y Leonor, la futura reina de los españoles, algo que le facilita no caer en posibles errores o malentendidos que provoquen tsunamis de polémica.

La Reina Letizia y Sonsoles Ónega durante la firma de libros de "Las hijas de la criada" GTRES

Su amistad con la Reina Letizia es de sobra conocida, aunque a la periodista no le guste presumir de ella. Son contadas las ocasiones en las que habla de ella en público, más allá de breves chascarrillos en los que desvela sin querer algún detalle más o menos jugoso, según la ocasión. Así hizo recientemente al defenderla en directo de un desafortunado comentario. Pero hasta ahora no se había abierto tanto y mostrado su opinión de forma tan natural sobre su primogénita, como así ha hecho ahora en conversación con la revista ‘Hola’. Aunque en un primer momento ha tratado de esquivar las preguntas y alejarse lo máximo posible de terreno farragoso en el que pueda incurrir en un posible desaire a su amiga, al final no ha tenido reparo en dedicarle algún que otro piropo.

“Es una garantía de continuidad para la monarquía”, asegura la presentadora este miércoles en el kiosco rosa, a través de la citada cabecera. Una revista en la que subraya que la princesa Leonor no solo está dando pasos agigantados para formarse como heredera al trono, sino que lo está sabiendo hacer mientras se mete a los españoles en el bolsillo: “Ha despertado el cariño de los españoles y lo está haciendo muy bien. Es un ejemplo precioso para los jóvenes, que la observan con admiración y cariño”.

Leonor en Lleida. Gtres

Pero Sonsoles Ónega no solo ha querido destacar su vertiente institucional, aquella figura de representación a la espera de ocupar el trono, sino también de su lado más íntimo y personal. Ha querido arrojar luz sobre cómo es la primogénita de los Reyes en las distancias cortas, como muy poca gente la conoce en realidad: “Es una mujer muy serena y responsable, con una dulzura en la mirada que nos va a enamorar siempre”. Algo que, según la presentadora, es algo que ha heredado de la Reina Letizia o, al menos, ha logrado aprender de “la disciplina y el valor al esfuerzo y al trabajo de su madre”.