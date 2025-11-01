Carlos III, calma después de la tormenta: una fiesta secreta en Windsor

Casi todos los miembros del clan Windsor respondieron a la convocatoria del rey Carlos III en el Castillo de Windsor para rendir homenaje al duque de Kent, primo de la reina Isabel II, con motivo de su 90 cumpleaños.

Los duques de Kent en una imagen de archivo Gtres

"¡Feliz cumpleaños!”. Con este mensaje en las redes sociales oficiales de la Corona, la Familia Real felicitó al duque el 9 de octubre. Junto a la felicitación, una serie de retratos recordó momentos clave de su vida, desde su carrera militar hasta su matrimonio con Katharine Worsley, fallecida el 4 de septiembre de 2025, y sus numerosos compromisos. "Todavía hoy, continúa desempeñando sus numerosos patronazgos, representando al rey en eventos importantes y manteniendo una presencia constante en la vida de la realeza", indicaba el texto.

Carlos III decidió, además, planificar una velada a la altura de su dedicación a la institución. Fue el miércoles 29 de octubre cuando se celebró una recepción privada en el Castillo de Windsor en su honor.

Ausencias

Junto al rey Carlos III y la reina Camila estuvieron la princesa Ana y su esposo, el vicealmirante Sir Timothy Laurence, los príncipes Miguel de Kent y Alejandra, así como la Lady Ogilvy. El duque de Edimburgo asistió sin su esposa, Sofía, ya que la duquesa había sido invitada a la recepción de la Asociación de Propietarios de Tierras y Empresas Rurales en Londres esa misma noche.

Por razones obvias, Andrés no asistió al evento. Tampoco los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, que se encuentran disfrutando del periodo de vacaciones escolares junto a sus tres hijos, George , Charlotte y Louis . El 5 de noviembre, el heredero al trono viajará a Brasil para la tradicional ceremonia de entrega de los Premios Earthshot.

El ambiente, sin embargo, se vio empañado por lo que estaba a punto de suceder. Un día después de esta fiesta privada, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado que conmocionó al país. "Su Majestad ha iniciado hoy los trámites formales para retirar el título, los honores y el tratamiento del Príncipe Andrés. El príncipe Andrés será conocido en adelante como Andrés Mountbatten Windsor".

A continuación, informaba que le ha sido notificado la rescisión del contrato de arrendamiento de Royal Lodge que le había proporcionado, hasta ahora, protección legal para seguir residiendo allí. "Se trasladará a otra vivienda privada", concluía.

Príncipe Andrés de Inglaterra Agencia AP

En la historia moderna, ningún príncipe de Inglaterra, título adquirido al nacer (desde 1917) por cualquier hijo o hija de un rey o reina, nieto o nieta de un rey o reina nacido por línea masculina, e hijos del hijo mayor del príncipe de Gales, había visto jamás cómo su título se desvanecía en la bruma de vergüenza.