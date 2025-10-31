Eugenia y Beatriz de York conservarán sus títulos de princesas tras la decisión de Carlos III sobre su hermano Andrés

La monarquía británica ha tomado una de las decisiones más duras de su historia reciente. El rey Carlos III anunció ayer por la tarde a través de un breve y conciso comunicado que despoja a su hermano Andrés de todos los títulos reales y lo expulsa de Royal Lodge, la mansión en Windsor en la que ha estado viviendo estos últimos veinte años.

El que todos consideraban el hijo favorito de la reina Isabel II pierde todos sus títulos y honores tras los escándalos que ha protagonizado los últimos años relacionados con el caso Epstein. "Su Majestad ha iniciado un proceso formal para eliminar el estilo, los títulos y los honores de Andrés. Se ha servido aviso para la entrega del Royal Lodge. Su Majestad y la Reina desean expresar que sus pensamientos y simpatías están con las víctimas de cualquier forma de abuso", reza el comunicado emitido desde Palacio.

La situación de Eugenia y Beatriz de York

Las hijas del exduque de York y Sarah Ferguson, Eugenia y Beatriz, conservarán sus títulos reales a pesar de la caída en desgracia de su padre. A partir de ahora, el hermano menor del rey pasará a llamarse Andrés Mountbatten Windsor.

Las princesas Beatriz y Eugenia larazon

Las sobrinas de Carlos III son las otras protagonistas de esta histórica decisión del soberano. Tal y como explica "People", como hijas de Andrés, hijo de la difunta reina Isabel, mantendrán sus títulos de acuerdo con las Patentes Reales del rey Jorge V de 1917. Por tanto, seguirán ostentando el título de Su Majestad, mientras su progenitor es despojado de los Windsor.

Fuera del Reino Unido

Eugenia y Beatriz de York pusieron tierra de por medio y abandonaron Reino Unido, huyendo del escándalo de su padre Andrés. La princesa Eugenia ha sido vista estos días en París con unas amigas y su hermana Beatriz en Arabia Saudita, ajenas a la caída de su progenitor.

Tras su expulsión de Royal Lodge, mansión que compartía con Sarah Ferguson, Andrés se instalará en una finca privada de Sandringham. Su exmujer también abandona la residencia de Windsor y pierde el título de duquesa de York.