Maye, madre de Elon Musk, deslumbrante Cruella de Vil en Halloween

El 31 de octubre, las celebridades se vistieron para celebrar Halloween. En la fiesta de Heidi Klum, la indiscutible reina de la festividad, los disfraces deslumbraron a los invitados. La actriz se transformó en Medusa, la criatura mitológica con serpientes por cabello, con un disfraz diseñado para complementar el de su esposo, Tom Kaulitz, de 36 años, quien iba vestido como el compañero de Perseo, petrificado por haberle cruzado la mirada. Una escena digna de la película Furia de Titanes de 1981. La modelo ha contado en su cuenta de Instagram el complejísimo proceso de elaboración.

También Maye Musk, madre de Elon Musk, estuvo entre los invitados. Mientras el CEO de Tesla y SpaceX presentaba una revolucionaria función de chat en la red social X, su progenitora celebró la popular noche del viernes con el abrigo de lunares de Cruella de Vil, un diseño de alta costura. A juzgar por sus publicaciones en redes sociales, vive Halloween con gran emoción combinado elegancia y sentido del humor

De origen humilde, Maye, de 77 años, no tuvo una vida fácil. Ahora conduce un Tesla y disfruta de una fortuna de 45 millones de dólares, según la plataforma CA Knowledge. En la Semana de la Moda de Nueva York cerró el desfile de alta costura de la firma china Juzui. Imponente con su cabello blanco, desafía todos los cánones del mundo de la pasarela. Se ha ganado también un nombre como gurú de la salud y del bienestar sin dogmas.

Es mucho más que la madre de Elon Musk

Divorciada, víctima de maltrato por parte de su marido y sin recursos, trabajó incansable, hoy se permite decir que es mucho más que “la madre de Elon Musk”. Es dietista, modelo, autora de varios libros y una figura icónica del envejecimiento saludable. Lleva más de cinco décadas como dietista titulada (RD) con máster en nutrición, pero desde los años 70 promueve un estilo de vida basado en la alimentación equilibrada, el sentido común y la autoaceptación. Su mayor satisfacción, según confiesa, es la maternidad.

Además de Elon, tiene otros dos hijos, Kimbal y Tosca. Aunque disfruta de una vida muy independiente, mantiene un vínculo estrecho con ellos. Asumió su crianza prácticamente sola, primero en Sudáfrica y luego en Canadá, tras divorciarse de Errol Musk. Vivió con dificultades económicas durante años e inculcó a sus hijos el valor de ser autosuficientes y disciplinados. “No podía darles dinero, así que les enseñé a trabajar duro y a pensar por sí mismos”, manifestó en una entrevista con la revista Vogue.

Elon no oculta su admiración y quiere que le acompañe como invitada a eventos de Tesla y SpaceX, y a la gala del Met. Maye, por su parte, lo defiende con orgullo, aunque prefiere no involucrarse en sus empresas ni en sus polémicas. Esto le ha permitido mantener cierta distancia del ruido mediático que rodea al empresario multimillonario.