Preocupación por la salud de la Infanta Margarita: diez días en la UCI y una recuperación lenta pero esperanzadora

La serenidad que suele reinar en el entorno más discreto de la familia Borbón se ha visto alterada en los últimos días por el delicado estado de salud de la Infanta Margarita, duquesa de Soria y hermana menor del Rey Juan Carlos. A sus 86 años, y aquejada desde su nacimiento de ceguera congénita, la madre de Alfonso y María Zurita ha permanecido diez días ingresada en la UCI de un hospital madrileño tras sufrir una neumonía que provocó gran alarma en la Zarzuela y también en el círculo más cercano del emérito en Abu Dabi.

Según ha publicado El Debate, la infanta ya ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra recuperándose en su domicilio del barrio de Salamanca, donde vive desde hace años junto a su marido, el doctor Carlos Zurita, que se ha convertido en su inseparable apoyo. Por recomendación médica, continúa bajo tratamiento con oxígeno domiciliario, pero su evolución es favorable.

Preocupación

La noticia ha devuelto la preocupación a una familia que, en los últimos tiempos, ha vivido varios sobresaltos de salud. No es la primera vez que la duquesa de Soria atraviesa un episodio médico complicado. Hace apenas unos meses fue hospitalizada por una infección cutánea con linfangitis en la pierna izquierda, de la que logró recuperarse. Y en 2022, sufrió una fuerte caídadurante una comida con amigas en un restaurante madrileño. El golpe en la cabeza y el rostro obligó a realizarle un TAC para descartar lesiones cerebrales, y aunque todo quedó en un susto, el incidente dejó patente su frágil estado físico.

Infanta Margarita. Gtres

Pese a todo, quienes la conocen aseguran que la Infanta Margarita mantiene intacto su carácter enérgico y su espíritu vitalista. Si su recuperación lo permite, planea viajar próximamente a Sanxenxo, donde se reencontrará con el Rey Juan Carlos, su hermano mayor, que prevé aterrizar en la localidad gallega el próximo 5 de noviembre. Allí coincidirán, como ya hicieron en junio, con su cuñado y sus sobrinos Alfonso y María Zurita, además del nieto de la infanta, el joven Carlos, con quien comparte una relación especialmente cercana.

Esta nueva visita del emérito -la sexta en lo que va de año- coincidirá con el lanzamiento en Francia de sus memorias, Reconciliación, escritas junto a la periodista Laurence Debray. Mientras tanto, la presencia de Margarita en Galicia será, según su entorno, una muestra más de su tenacidad.

A pesar de su ceguera congénita y los problemas de movilidad que arrastra desde hace años, la Infanta nunca ha renunciado a su independencia. "Margot", como la llaman cariñosamente sus íntimos, ha sabido construir una vida plena marcada por su amor por la música -es una pianista apasionada que disfruta tanto de Beethoven como de Bruce Springsteen- y por su compromiso con varias fundaciones solidarias.

Hoy, mientras se recupera en su hogar rodeada de su familia y del cuidado constante del doctor Zurita, la Infanta Margarita demuestra una vez más que la fuerza no siempre se mide en títulos, sino en la capacidad de resistir y sonreír ante la adversidad.