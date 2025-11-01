Don Juan Carlos quiere volver a ser visible (y que le llamen "Rey padre")

La última vez que el Rey estuvo en España fue el pasado 11 de septiembre para estar presente en la regata de la categoría 6M. No participó directamente y fue su equipo con el Bribón el que se alzó con la copa. Lo que sí hizo fue entregar el premio y posar con los participantes en el Club Náutico. Después almorzó en el comedor con su amigo y anfitrión Pedro Campos y su mujer Cristina France y el llamado «grupo gallego». A diferencia de lo que fue la corte de Mallorca que medraban a la sombra del que era el Jefe del Estado, estos empresarios prefieren pasar desapercibidos. La ruta de este viaje otoñal es clara. Primera parada, Vitoria, y después Sanxenxo. Esta vez alterna la agenda y antes de aterrizar en el aeropuerto de Vigo pasó por Lisboa.

Desde la editorial francesa no confirman si el 5 de noviembre estará presente en París para publicitar sus segundas memorias a las que ha titulado «Reconciliación». Las primeras se las dictó a José Luis de Vilallonga en 1992 que fueron polémicas porque nadie imaginaba que Don Juan Carlos revelara situaciones que hasta ese momento eran desconocidas. De lo que se ha filtrado de las nuevas, cuya amanuense es Laurence Debray, ya ha levantado no poca polvareda. Debray es una escritora bastante desconocida en Francia que supo captar la atención de Don Juan Carlos con dos libros en los que magnificaba su figura. Y una vez que se trasladó a Abu Dabi para ejercer de escriba real se convirtió en «la nueva mejor amiga» de las Infantas Elena y Cristina.

Don Juan Carlos quiere que se le conozca como el «Rey padre» y regresa a España en el marco de la publicación de estas memorias. El mismo día de su llegada, los Reyes Felipe y Letizia presidieron en Valencia el acto recordatorio de la tragedia de la DANA. Al día siguiente, el 31 de octubre, pero de 1978, el Congreso de los Diputados aprobó la Constitución. El 4 de noviembre, pues, veremos las memorias reeditadas de José Luis de Vilallonga, que ya conocemos de memoria, pues ya ni el autor está vivo para hacer algún apéndicey el 5, las dictadas a Debray.

Portada de "Reconciliación", las memorias del Rey Juan Carlos I Planeta

En este calendario de actualidad no podía faltar esta nueva visita a la clínica del doctor Anitua en Vitoria y después, un viaje rápido a Lisboa. En Portugal, Don Juan Carlos mantiene amistades que crecieron con él desde que era un niño. El Aga Khan IV era uno de ellos y el Monarca jubilado asistió a su funeral en febrero pasado. Además del jefe de los ismaelitas, que formaba parte de su grupo de apoyo junto con la familia Espírito Santo, la del abogado Pinto Balsemao y la del duque de Braganza. Don Juan Carlos cumple el próximo 5 de enero 88 años y parece por lo que cuenta en sus segundas memorias que aunque Abu Dabi puede parecer el paraíso soñado, añora España o al menos estar más cerca. Al tener la residencia fiscal en Emiratos debe cumplir con la legalidad y residir 138 días al año. En el caso de Don Juan Carlos sus estancias en Sanxenxo con la excusa de participar en las regatas le permiten encontrarse con los amigos y sobre todo con las Infantas, los nietos, los sobrinos y su hermana, la Duquesa de Soria, que está en casa con oxígeno medicalizado, después de unos días en el hospital en Madrid.

El doctor Anitua

La parada en la ciudad de Vitoria tiene doble sentido. Por un lado, el chequeo médico, y, por otro, disfrutar de la vida cotidiana y gastronómica de España con el doctor Anitua. El especialista es uno de los amigos que viaja a Abu Dabi. Formó parte del grupo que celebró con Don Juan Carlos su cumpleaños junto con los empresarios Miguel Arias, Vicente Boluda, Vicente Dalmau Cebrian-Sagarriga, Álvaro de Orleans, Pedro Campos, las Infantas y parte de los nietos. Según parece el próximo quiere celebrarlo en España. El doctor Anitua es una autoridad en el campo de la implantología y la aplicación del plasma en factores de crecimiento. Hace años trajo la patente a España y comenzó a utilizarla en su clínica de Vitoria. Además de los temas médicos, también comparten los mismos gustos. Los Anitua tienen casa en Baqueira y durante un tiempo veraneaban en Palma. Todos los que conocen al doctor lo definen como una eminencia, de una discreción absoluta y hombre fiel a Don Juan Carlos. Tiene alergia a la vida social y es difícil verle a él y a su mujer en actos que no tengan que ver con su profesión. Un perfil discreto que es lo que busca en esta nueva etapa, amigos invisibles, y ser él el propio protagonista de un relato histórico que siente le han robado y ahora busca capitalizar con sus memorias.