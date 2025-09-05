La duquesa de Kent, la royal más "cariñosa" que se alejó de palacio para ser profesora

Fue la primera miembro de la familia real en convertirse públicamente al catolicismo en más de 300 años. Sin embargo, por lo que siempre será recordada será por su abrazo a la tenista Jana Novotna tras su derrota en Wimbledon en 1993, un gesto que se consideró revolucionario por su cercanía dentro del encorsetado protocolo de Palacio. Desde entonces, la prensa la comenzó a llamar "Kate la cariñosa". Así era como se conocía a la duquesa de Kent, quien ha fallecido este viernes a los 92 años, en el Palacio de Kensington acompañada de su familia.

La esposa del duque de Kent, primo de Isabel II, con la que tenían una relación muy estrecha, era muy querida por su enfoque empático hacia el deber real y su franqueza sobre su salud física y mental en una época donde aún era un tema tabú.

"El Rey, la Reina y todos los miembros de la Familia Real se unen al Duque de Kent, sus hijos y nietos en el duelo por su pérdida y recuerdan con cariño la devoción de toda la vida de la Duquesa a todas las organizaciones con las que estuvo vinculada, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes", ha publicado en un comunicado el Palacio de Buckingham, donde la bandera se ha izado a media asta al mediodía como muestra de respeto, y se ha colocado un anuncio formal enmarcado en la barandilla, como marca la tradición.

La duquesa se autodenominaba "muchacha de Yorkshire" y "The Telegraph" la describió en 2022 como "la rebelde real original con causa". Recibió el título de Su Alteza Real, pero dejó de usarlo en 2002 cuando se retiró voluntariamente de sus deberes reales. En su lugar, trabajó durante 13 años como profesora de música en una escuela integral de Hull. Era conocida por su patrocinio de organizaciones benéficas y musicales, y su misión en la vida era compartir los beneficios de la educación musical con las comunidades desfavorecidas.

La duquesa de Kent en una imagen de archivo Gtres

Sobre la reacción de Isabel II, ante su decisión de convertirse en maestra, la duquesa declaró en una ocasión a "The Telegraph": "La Reina dijo: 'Sí, ve y hazlo', y así lo hice". La duquesa disfrutaba de ser conocida como la Sra. Kent durante su tiempo trabajando en una escuela primaria, y comentó: "Solo la directora sabía quién era yo. Los padres no lo sabían, ni los alumnos. Nadie se dio cuenta. No hubo publicidad alguna al respecto; simplemente parecía funcionar".

Nacida como Katharine Worsley el 22 de febrero de 1933 en Hovingham Hall, Yorkshire, fue la cuarta hija y única mujer de Sir William Worsley, cuarto baronet, Lord Teniente de North Riding y presidente del Club de Críquet de Marylebone, y su esposa Joyce Morgan Brunner. Conoció al duque de Kent, primo de la difunta reina, también conocido como el príncipe Eduardo, en una fiesta a finales de la década de 1950, cuando este estaba destinado en Catterick. Se casaron en York Minster en junio de 1961.

Los duques de Kent Gtres

La pareja tuvo tres hijos: George Windsor, conde de St. Andrews; Lady Helen Taylor; y Lord Nicholas Windsor. Tienen 10 nietos. En 1975, la duquesa se vio obligada a someterse a una interrupción médica del embarazo tras contraer rubéola durante el embarazo. Dos años después, dio a luz a Patrick, un niño muerto, y pasó siete semanas recibiendo tratamiento por tensión nerviosa en el hospital King Edward VII de Londres.

El vestido de novia de la duquesa de Kent Gtres

"Tuvo un efecto devastador en mí", declaró a "The Telegraph" en 1997: "No tenía ni idea de lo devastador que podía ser algo así para una mujer. Me ha hecho comprender profundamente a quienes sufren una muerte fetal".

En 1996, mientras se preparaba para un viaje de trabajo a la India, se le detectó un posible virus de Epstein-Barr, con síntomas similares a los de la encefalomielitis miálgica (EM). Posteriormente, se le diagnosticó celiaquía. Sin embargo, la duquesa se sintió exasperada por la cobertura mediática sobre su salud y sus traumas personales.

En 1997, declaró: "Si escalara el Everest, lo cual es poco probable, inevitablemente dirían que fue 'a pesar de que sufría de depresión aguda y problemas de salud permanentes'". La duquesa fue una veterana colaboradora de Unicef, sirvió comidas gratuitas a personas sin hogar y dedicó cinco años a ser voluntaria con los Samaritanos tras convertirse en mecenas de la organización benéfica en 1977. Dedicó tiempo a cuidar a los peregrinos enfermos en Lourdes, aseándolos y alimentándolos, además de fregar los suelos. Más tarde, se retiró de los compromisos públicos con la familia real, aunque sí asistió a bodas reales con su esposo.

Fue nombrada Dama Gran Cruz de la Real Orden Victoriana en 1977, el máximo reconocimiento personal por sus servicios a la monarca. En 1994, fue recibida en la Iglesia Católica Romana, el primer miembro de la Familia Real en hacerlo desde 1685. El Duque y la Duquesa de Kent vivieron en Anmer Hall, la actual residencia en Norfolk del Príncipe y la Princesa de Gales.