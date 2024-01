Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam se separan: la decisión la ha tomado ella

Revuelo en Mónaco y esta vez los protagonistas no son el príncipe Alberto y la princesa Charlène. Los príncipes están en el ojo del huracán después de que su contable se sintiese traicionado y decidiese pagarles con la misma moneda revelando sus excesos y extravagancias que suponen un roto en el bolsillo para la economía del Principado. Mientras todos se llevaban las manos a la cabeza por estas revelaciones, Carlota Casiraghi y su marido, Dimitri Rassam, sorteaban sus propios obstáculos y hacían frente, en silencio y sin intención de causar el menor ruido, su propia crisis. Y es que, tal y como ha publicado ahora la revista francesa ‘Voici’, la hija de Carolina de Mónaco ha decidido separarse.

Charlotte Casiraghi (L) and Dimitri Rassam arrive for the Opening Ceremony of the 76th annual Cannes Film Festival Guillaume Horcajuelo Agencia EFE

De ser cierta esta inesperada noticia que llega desde la prensa gala a revolucionar Mónaco, la princesa Carlota Casiraghi habría iniciado el proceso de disolución de su romance con el director de 42 años. Lo harían después de siete años compartiendo sus días juntos, donde han vivido la experiencia de ser padres y también el de prometerse amor eterno mediante una boda de cuento de hadas. Pero la magia parece haber llegado a su final y ambos estarían dispuestos a tomar caminos por separado y comenzar una nueva vida para este 2024.

Tal y como destacan desde el magazín galo ‘Voici’ y replican otros medios franceses como ‘Point de vue’, Carlota Casiraghi es quien habría tomado tan drástica decisión. Basan su afirmación en una supuesta fuente consultada del círculo más próximo a la princesa monegasca. Se hacen eco de unas quejas hacia su marido por no estar a la altura de lo esperado en casa y convertirse en un marido y padre ausente: “Dimitri, que se ha convertido en uno de los mayores productores franceses, pasa su tiempo trabajando. No tenían vida familia y era pesado para ella”, aseguran.

La hija mayor de Carolina de Mónaco se casó este sábado con el padre de su último hijo, el productor de cine Dimitri Rassam / Principado de Mónaco larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@243cb8ac

Nada hacía presagiar de este final entre Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam. Su crisis matrimonial ha logrado escapar del ojo mediático, hasta que la prensa gala ha dado la rotunda noticia. Hace tan solo unos meses atrás, el director se ponía frente a los micrófonos en la presentación de una de sus películas para alabar la figura de su mujer, algo muy inusual en una pareja tan discreta: “Estoy muy orgulloso de mi esposa, pero nunca hay que reducirse solo a eso. Ella me apoya y es muy importante, pero de nuevo no creo ser original en esto. Tengo mucha suerte de tener una mujer maravillosa y unos hijos maravillosos”, confesaba. Por supuesto, aún no hay confirmación oficial del final de su matrimonio, aunque teniendo en cuenta que se resistieron a dar a conocer que ella estaba embarazada, pese a la evidencia de su barriguita, se duda que vayan a dar el paso de hablar sobre su estabilidad matrimonial.