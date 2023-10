Se desvela el piropo del cadete que sonrojó a la princesa Leonor delante de los Reyes

La princesa Leonor vivió un momento histórico en su carrera hacia el trono de España y también en su formación militar. El 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y la Hispanidad, la hija del Rey Felipe VI y la Reina Letizia ocupaba el hueco que le está predestinado al lado de sus padres en la recepción en palacio a las autoridades y personalidades. Lo hacía vestida con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, que tanto esfuerzo le ha costado defender en la Academia Militar de Zaragoza. Un lugar en el que no solo se está adiestrando en cuestiones militares en los tres ejércitos, sino también está siendo una oportunidad para descubrirse a sí misma y, de paso, también hacer nuevas amistades.

La princesa Leonor, la reina Letizia y un amigo Gtres

Y esto último parece que ha dado mucho juego el pasado jueves durante la recepción en palacio en la Fiesta Nacional. Especialmente cuando un joven cadete, Miguel Reynoso Lozano, rubio, de ojos azules y mirada pícara se acercó a la princesa y le robó sonrisa. No solo a ella, también a los Reyes, que se quedaron atónitos ante el gesto que puso su primogénita ante la ocurrencia pronunciada por su compañero de academia. Mucho se ha hablado de este joven, de la relación que atesora con la princesa Leonor e incluso con la posibilidad de que entre ellos exista algo más, aunque son pocos los que apoyan esta última teoría. Pero lo que no se sabía, hasta ahora, era qué había dicho el joven que hizo tanta gracia a los Reyes y que había logrado sonrojar a su hija.

La princesa Leonor y sus padres compartieron risas ante la ocurrencia pronunciada por el apuesto cadete. La familia real tuvo que estrechar la mano a cerca de 2.500 invitados, pero al llegar el turno del protagonista, al saludar a su compañera de la academia, le comentó en un arranque: “¡Qué guapa estás, Borbón!”. Estas palabras iluminaron el rostro de la heredera, también les hizo gracia a Don Felipe y Doña Letizia, que escucharon perfectamente lo pronunciado. Al ver el rostro sonrojado de su hija, se rieron aún más, tal y como ha revelado elDiario.es. Un medio que mantiene que este comentario es meramente entre amigos que se han gastado “una broma” y que así han sido entendidas por la otra parte, la parte real, al ver las risas con las que lo recibieron.

Las fotos de la princesa Leonor para la efigie de su moneda TVE

Sea como fuere, la princesa Leonor no se ha quedado en España para ver el revuelo que el cruce de miradas y risas con su amigo ha generado. Tal y como informábamos en La Razón, la heredera no regresó a Zarzuela ni tampoco a la Academia Militar de Zaragoza tras el besamanos en palacio el 12 de octubre. No tenía que retomar su formación hasta el lunes, por lo que aprovechó para hacer una escapada con amigos a Londres, como así informaba Sandra Aladro desde ‘Vamos a ver’. Tomó un vuelo ‘British 463’ y ocupó un asiento en la zona business en la fila cuarta. No estaba sola, iba acompañada de cuatro guardaespaldas.