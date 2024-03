La doble de Kate Middleton se enriquece por su parecido a la princesa

Se llama Heidi Agan y es la doble oficial de la princesa de Gales. Su parecido con Kate Middleton es tan asombroso que se está enriqueciendo rápidamente gracias a los contratos que le ofrecen particulares y empresas para que asista a actos sociales.

Esta misma semana salía a la luz que podría ganar casi cincuenta mil euros al mes por tan peculiar cometido, simplemente por dejarse ver presumiendo de su semejanza con la nuera del rey Carlos III.

Pero Agan confiesa que ha tenido que hacer grandes esfuerzos para imitar los gestos y el estilismo de la futura reina. Un trabajo tan perfecto que ha engordado muy notablemente su cuenta corriente.

Ayer tuvo que aclarar que no es ella la que aparece junto al príncipe Guillermo saliendo de una tienda de productos ecológicos. Lo niega tajantemente ante los rumores que indican lo contrario.

La princesa Kate Middleton Gtres

Heidi salió a la palestra asegurando que se encontraba en la academia donde trabaja como profesora de baile en el momento en el que Kate y su esposo eran grabados por un transeúnte. El vídeo ha dado la vuelta al mundo.

La doble es tan popular que, cuando la ven en cualquier sitio, la confunden con la original y no paran de pedirle autógrafos, que ella firma, eso si, aclarando que no es la princesa. No se sabe si Kate y Heidi se conocen personalmente, o si la segunda ha sustituido a la primera en algún acto público. Lo que sí que es cierto es que si se pusieran juntas costaría muchísimo distinguir a la verdadera de la falsa.