Personal de la clínica donde Kate Middleton fue operada trató de acceder a su historial médico

Nuevo escándalo en Reino Unido. La London Clinic, el centro médico donde la princesa de Gales fue sometida a una cirugía abdominal el pasado mes de enero, la misma en la que también fue intervenido el rey Carlos III, ha iniciado una investigación interna tras sospechar que al menos un miembro de su personal habría tratado de acceder al historial médico de Kate Middleton. Así al menos lo revela el diario británico "Mirror", información que ha sido recogida por el resto de los medios del país.

Según esta fuente, altos cargos de este hospital se pusieron en contacto con el Palacio de Kensington al conocer la violación de estos datos privados y prometieron iniciar una investigación. El incidente ha sido confirmado oficialmente por el organismo de control de la privacidad y la protección de datos del Reino Unido, la Oficina del Comisionado de Información (ICO), que ha informado este martes de que había recibido un denuncia sobre dicha violación. «Podemos confirmar que hemos recibido un informe de infracción y estamos evaluando la información proporcionada».

Britain's Kate, Princess of Wales, is all smiles as she visits the Dame Kelly Holmes Trust and meets with some of the young people that the charity supports in Bath, England, Tuesday, May 16, 2023. The Princess of Wales has been hospitalized for planned abdominal surgery and will remain at The London Clinic for up to two weeks, Kensington Palace said Wednesday, Jan. 17, 2024. (AP Agencia AP

La imagen de Kate Middleton junto al príncipe William, visitando una tienda agrícola próxima a su casa de Adelaide Cottage, en Windsor, feliz pero mucho más delgada tras su operación, no han hecho sino acrecentar el morbo sobre el verdadero estado de salud de la princesa. La falta de claridad en torno a la salud de Middleton ha provocado un sinfín de rumores, incluida una presunta crisis sentimental de la pareja. Esta misma semana, incluso, la diplomacia británica tuvo que desmentir la información de medios rusos que aseguraban que el monarca había fallecido. Y esta misma mañana, el Palacio de Kensington confirmaba que la mujer que acompañaba al príncipe heredero el pasado domingo en las inmediaciones de una tienda agrícola era Kate Middleton.

La foto de la discordia de Kate Middleton junto a sus tres hijos Redes sociales

Las teorías de la conspiración desatadas en redes sociales por la ausencia de la princesa de Gales han llegado a la gran mayoría de los ciudadanos británicos, según un sondeo que refleja, sin embargo, que el debate surgido en torno a la ausencia pública de Kate Middleton no parece haber afectado de momento a la confianza en la Casa Real y en sus principales miembros. El 51 por ciento de los británicos admite que ha leído algún tipo de teoría sobre la desaparición de la princesa en Internet, según un sondeo de YouGov divulgado este martes por la cadena Sky News. El 44 por ciento no tenía constancia de este debate paralelo surgido en redes, mientras que el 5 por ciento no está seguro.