Habla el testigo que grabó el vídeo de Kate Middleton y arroja nuevos datos sobre la princesa

El último vídeo publicado de Kate Middleton con el príncipe Guillermo yendo a compra a una tienda de productos ecológicos situada cerca de su hogar, Adelaide Cottage, publicado hace unos días por "The Sun" continúa dando de qué hablar. En vez de haber zanjado con los rumores y especulaciones sobre el estado de la princesa, las imágenes han avivado diferentes teorías conspiratorias en torno a la figura de la nuera favorita de Carlos III.

Ahora, Nelson Silva, el testigo encargado de grabar las virales imágenes ha concedido una entrevista al anterior medio citado británico y ha desvelado nuevos datos sobre la aparición de Kate que él mismo presenció. "¿Cuándo van a parar los trolls?", expresa sobre las personas que no se creen que sea la princesa de Gales la del vídeo, asegurando que vio a a "Kate Middleton con mis propios ojos".

"Estoy confundido porque los comentarios siguen. Este es un vídeo que muestra claramente a Guillermo y a ella. Era una situación completamente relajada. ¿Qué más necesitan para que acaben con esas teorías?", se lamenta Nelson sobre el asunto. "Pensé que, después de que mi vídeo fuera publicado, los trolls se callarían. Pero ahora estas personas están muy involucradas en el drama. Han invertido tanto tiempo y energía en estos rumores y mentiras que no pueden dejarlo sin más. Incluso hay personas famosas culpables de los bulos que hay en las redes. Las personas con una gran plataforma en línea no pueden admitir que están equivocadas ahora porque parecen delirantes", declara el testigo.

"Tenía unos 40 minutos libres y decidí comprar algún producto. Entré en la tienda y al principio noté sus figuras, estaban de pie cerca del pan. Entonces vi a Kate girar ligeramente la cabeza y pensé: 'Oh, la conozco'. Fueron a la sección de carnes y yo estaba detrás de ellos. Estaban hablando con el personal y riéndose. No podía oír lo que decían, pero el personal parecía estar viviendo un momento agradable. Cuando fui a pagar mis productos, la chica del mostrador estaba tan sorprendida que apenas respiraba", desvela Nelson sobre su encuentro con la princesa de Gales. "Todos allí estaban muy emocionados. Fue un ambiente realmente agradable. Fui al coche y decidí grabar un vídeo para compartirlo con mi familia en Portugal. Fueron ellos los que me dijeron qué sucedía con Kate. Comencé a grabar mientras los príncipes caminaban hacia el estacionamiento. Se veían muy felices y relajados juntos. Guillermo obviamente protegía a Kate y rápidamente dejé de grabar porque no quería que se sintieran incómodos", finaliza sobre el momento.