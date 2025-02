Don Felipe y Doña Letizia, separados en San Valentín: la escapada secreta del Rey sin su mujer

El pasado viernes 14 de febrero se celebró el Dia de los Enamorados, y millones de parejas en todo el mundo aprovecharon la llegada del fin de semana para disfrutar de una escapada romántica. Incluso algunos royals despejaron sus agendas para pasar unos dias con sus amados y demás familia, como es el caso de los príncipes William y Kate Middleton, que declinaron acudir a la ceremonia de entrega de los Premios Bafta, que se celebró este domingo, para estar con sus hijos y tener "tiempo de calidad" con ellos.

Para Don Felipe y Doña Letizia, en cambio, el fin de semana fue muy diferente. El Rey ha aprovechado que su agenda está despejada hasta mañana martes 18 para planear una escapada de fin de semana largo con sus amigos más cercanos. El destino ha sido la estación de Baqueira Beret, en el Valle de Araán, uno de sus lugares favoritos para practicar uno de los deportes que más le gustan, el esquí.

Tal y como publica la revista "¡Hola!", Su Majestad puso rumbo a la estación el mismo viernes, nada más terminar sus deberes oficiales, por lo que parece que no hubo cena de San Valentín con la Reina Letizia.

El Rey disfrutó desde entonces de jornadas de esquí en las que pasó más o menos desapercibido, aunque no pudo evitar, pese al casco y las gafas de sol que usaba como protección, que otros visitantes le reconocieran y su escapada trascendiera a la prensa.

El Rey Felipe VI no falla a su cita a Baqueira Beret desde hace años, y su visita a la transitada estación de esquí es casi una obligación cada año. En ocasiones anteriores le ha acompañado la Reina Letizia, pero aunque es otra apasionada del deporte, parece que el esquí no es lo suyo y de un tiempo a esta parte prefiere no ir con su marido al Valle de Arán.

Un lugar repleto de recuerdos

Para la Familia Real Baqueira era el lugar de encuentro tras la reunión familiar de Nochebuena en el Palacio de la Zarzuela. En el chalé de La Pleta, en Baqueira, se instalaban Don Juan Carlos y Doña Sofia con sus hijos y algunos sobrinos. La estancia duraba hasta pasado el 6 de enero y se celebraba en la nieve el cumpleaños del padre, el Rey. Esta estancia en el Pirineo catalán, junto con el verano en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, era para la Reina Sofía su calendario preferido. Y también el más triste cuando tuvo que regresar de urgencia a Madrid al informarle desde Palacio de la muerte de su madre, la Reina Federica, tras una intervención de cirugía estética. Ese fin de semana de febrero la familia se encontraba en la estación de Baqueira. Días que ahora se antoja muy complicado que vuelvan a repetirse.