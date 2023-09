La empleada que Harry y Meghan Markle han robado a Buckingham

Muchos pusieron el foco por primera vez en ella en los Juegos Invictus, al ver la proximidad que tenía al príncipe Harry de Inglaterra. Se encontraban en Dusseldorf, Alemania, pero Beth Herlihy parece dispuesta a recorrer todo el planeta si hace falta para continuar al lado no solo del hijo del Rey Carlos III de Inglaterra y la desaparecida Diana de Gales, sino también a su esposa, Meghan Markle. Y es que esta mujer de confianza de los duques de Sussex lleva años a sus servicios, aunque sus labores no requieren que esté en todo momento junto a ellos, pero la buena relación que les une hace que incluso pueda llegar a ser considerada amiga, pese a que en su contrato ponga que es asistente y responsable de la coordinación de algunos de los eventos solidarios que el matrimonio apadrina.

Beth Herlihy posee una consultoría de relaciones públicas y a sus 33 años goza de muy buena consideración en el sector. Especialmente por el trabajo desarrollado al lado del príncipe Harry y Meghan Markle. Junto a ella han vivido los convulsos años protagonizados por su ruptura de la familia real británica y su instalación al otro lado del charco en Los Ángeles. De hecho, ella ya estaba a sus servicios cuando se encontraban bajo la protección de Buckingham, pues podría decirse que esta empleada de confianza ha sido ‘robada’ de palacio.

La joven asistente comenzó su relación laboral con la realeza británica en 2016. Era la directora de eventos en la Royal Foundation, que gestionaba los eventos caritativos de los otrora duques de Cambridge, ahora príncipes de Gales, y los duques de Sussex. Dos años después de su contratación, se produjo la ruptura de Harry y Meghan Markle con la corona británica. Aunque tardaron en materializar su separación, lo cierto es que comenzaron a desatender compromisos de representación de la familia y a comenzar una lucrativa independiente y sin tener que rendir cuentas a nadie. Beth Herlihy ha estado a su lado asesorándoles.

La joven había probado suerte en el mundo de la interpretación, como Meghan Markle. Lo hizo en una serie de la televisión británica en la que daba vida a unaprostituta. También hizo sus pinitos como modelo. Pese a este pasado, en Buckingham no tuvieron reparos en contar con su experiencia trabajando con personas en situación de exclusión social o veteranos de guerra o heridos en combate. Este último sector hizo que el príncipe Harry se interesase por ella, por lo que no ha dudado en darle trabajo siempre que ha tenido ocasión, robándosela a su familia en Buckingham. Ahora tiene funciones varias, no solo les ayuda a organizar los eventos solidarios, sino que también ejerce de secretaria adjunta de Meghan Markle, con la que incluso ha viajado en numerosas ocasiones.