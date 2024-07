Ernesto de Hannover, abuelo por séptima vez: el sexo y el nombre del bebé

En la casa de los Hannover están ahora de celebración, pues la familia ha crecido con la llegada de un nuevo miembro. El hijo mayor del príncipe Ernesto de Hannover, Ernesto Augusto, se acaba de convertir en padre junto a su mujer, Ekaterina. Eso sí, no es primerizo, ni mucho menos, pues la pequeña Margarita, como así será bautizada, es la cuarta hija del matrimonio. Una buena nueva dada a conocer por medios alemanes, informando que la niña nació el pasado 18 de julio en el Hospital de Tercer Orden de la ciudad de Múnich, aunque hasta ahora no había trascendido la noticia. Por el momento, la familia ha optado por no hacer un anuncio público del nacimiento, sino que han sido fuentes cercanas al matrimonio los que han ofrecido los detalles de cómo Ernesto de Hannover ha vuelto a ser abuelo.