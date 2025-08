Guillermo y Kate Middleton planean mudanza: dejan Adelaide Cottage por un castillo con un atractivo especial

La vida para los príncipes de Gales supone una montaña rusa de emociones, especialmente en la última etapa, cargada de cambios y obstáculos que sortear. Más allá de la salud de Kate Middleton, que ha preocupado a todos desde que el año pasado anunciase que padecía un cáncer al que no ha querido poner nombre y apellidos. También por los vaivenes familiares, donde el príncipe Harry y Meghan Markle siguen poniendo retos a la familia, al igual que ha hecho también el príncipe Andrés con sus desmanes y líos con la justicia. Pero también ha sido una temporada de cambios en cuanto a residencias y no solo por la guerra del rey Carlos III con su hermano, a quien considera un okupa y a quien no logra echar.

Hace tres años,el príncipe Guillermo y su esposa tomaron la determinación de abandonar su residencia en el Palacio de Kensington, en Londres, para retirarse en Adelaide Cottage. Su vida en Windsor es mucho más tranquila aquí que en la capital y permite que críen a sus tres hijos, George, Louis y Charlotte, en pleno contacto con la naturaleza y alejados del ruido y la atención mediática. Una existencia más campestre y rural que les encantaba, especialmente a Kate Middleton, que ha sacado mucho provecho de este refugio durante su lucha contra la enfermedad y también en la tarea de proteger a sus vástagos de la vorágine que le rodea.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo Gtres

Pero están pensando ya en recoger sus bártulos, hacer las maletas y emprender una nueva vida fuera de Adelaide Cottage, después de tres años disfrutando sus estancias y sus privilegios. Y eso que la consideran una residencia “modesta para los estándares reales”, pues no tiene tanto esplendor como los palacios. Pero parece que se les ha quedado pequeña y ya estarían planificando mudarse a una vivienda con más espacio, tal y como adelantan desde ‘Daily Mail’. Medio británico que señala el Fort Belvedere como la opción más plausible para acoger a los príncipes de Gales y sus hijos, así como al equipo de trabajadores a su servicio.

Cuando llegaron a Adelaide Cottage eran duques de Cambridge, pero tras la muerte de la Reina Isabel II el organigrama real cambió, escalaron una posición y se convirtieron en príncipes de Gales. Esto les permite también poner las miras en una vivienda con mayores comodidades. Y parece que su atención está puesta en el Fort Belvedere, una edificación que data del siglo XVIII y que ocupó en su día el rey Eduardo VII, lugar en el que precisamente se produjo en 1936 la firma de su renuncia al trono por amor, para así poder casarse con Wallis Simpson.

Un refugio dentro de Windsor Great Park que tiene como aliciente una cancha de tenis a disposición de la familia. Un deporte por el que Kate Middleton siente pasión y que comparte especialmente con su hija Charlotte. En Adelaide Cottage no tenían tan accesible está práctica y ahora también podrán sacar partido a la piscina al aire libre que incluye la residencia, así como un impresionante jardín de rosas, un invernadero y un amplio huerto en el que cultivar sus propias verduras y hortalizas.