Harry cambia de estrategia: habla de reconciliación familiar y el cáncer de su padre

La familia real británica está en el ojo del huracán informativo desde que cayese en desgracia y la salud les jugase una mala pasada. La primera en caer fue Kate Middleton con su misteriosa “cirugía abdominal” de la que poco o nada más se ha vuelto a hablar. Horas más tarde se hablaba del agrandamiento de próstata del Rey Carlos III de Inglaterra, que ha terminado por convertirse en un cáncer. No se ha precisado de qué tipo ni en qué estadio está, lo que ha generado cierta preocupación. Tanta, que el príncipe Harry ha salvado la distancia con su padre para poder compartir con él algo de tiempo tras su diagnóstico. Pero con 45 minutos fueron suficientes para ponerse al día, pues le esperaba un evento en Las Vegas y otro en Canadá. Todo rodeado de amplias sonrisas y muchas críticas. Esto último ha hecho que cambie su forma de actuar, al menos sí de cara a la galería.

Canada Invictus Games ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El príncipe Harry se debe ahora a su imagen pública y es que de su simpatía saca adelante los lucrativos proyectos que encabeza, además de sus iniciativas solidarias y altruistas. De ahí que no se siente cómodo siendo de nuevo diana de los comentarios más afilados, como aquellos que le acusan de estar pasándoselo en grande mientras su padre combate contra un cáncer. Es por eso que ha cambiado de tornas y ha decidido mostrar su lado más cercano a través de una entrevista concedida a ‘Good Morning America’ en la que habla, por primera vez, sobre la enfermedad que libra su padre y cómo la afronta él desde la lejanía.

En medio de su aventura por tierras canadienses, el hijo del Rey Carlos III ha charlado con el periodista Will Reeve sobre su familia. Así, el príncipe detalló cómo le llegó la demoledora noticia de que su padre había sido diagnosticado de cáncer: “Hablé con él. Me subí a un avión y fui a verlo tan pronto como pude”, ha querido dejar claro desde un primer momento cuál fue su primera reacción al enterarse. Y eso que su relación paternofilial hacía aguas desde que rompiese lazos con la monarquía: “Mira, quiero a mi familia. Estoy agradecido por haberme podido subir a un avión e ir a verlo y pasar tiempo con él”, zanja el tema para evitar entrar en dimes y diretes de los que no sepa salir airoso.

Ahora bien, para no complicar más las cosas entre ellos, el príncipe Harry ha querido reservarse qué habló con él en su corto encuentro: “Eso queda entre él y yo”. Tampoco quiere tratar temas médicos, protegiendo el deseo de los suyos de mantener estas cuestiones en privado. Pero lo que no ha quedado oculto ha sido el puente que el duque de Sussex tiende a su padre y su hermano, el príncipe Guillermo, con los que no tiene contacto por culpa de sus diferencias. Confirma que este revés de salud puede tener “un efecto reunificador” con los suyos, como así ha visto en los Juegos Invictus: “Sí, estoy seguro. A través de todas estas familias veo día a día la fuerza de la unidad familiar uniéndose. Creo que cualquier enfermedad une a las familias”, reconoce. “Tengo mi propia familia, como todos nosotros. Mi familia y mi vida en California son como son. Tengo otros viajes planeados que me llevarán a Reino Unidos. Así pasaré y veré a mi familia tanto como pueda”, emplaza a modo de promesa el príncipe Harry, dispuesto a ganarse el favor de los suyos y retomar el contacto perdido.