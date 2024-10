El hijo de Camilla revela los "peligros" del acoso de la prensa durante el "affaire" de Carlos y Camilla Parker

En su último libro, Tom Parker Bowles, hijo de la reina Camilla, reflexiona sobre la gastronomía de la realeza y como fueron sus bucólicas comidas familiares. Además el crítico gastronómico ha aprovechado como eran su infancia y cómo vivió el acoso de la prensa durante el idilio del entonces príncipe Carlos con su madre. "Provengo de una familia muy relajada. Todos nos juntamos alrededor de la mesa. A todos nos encanta la comida. A todos nos encanta la bebida", revela a "Hello!".

Tom Parker Bowles revela que parte de esa comida procedía de sus cultivos en Bolehyde Manor, la propiedad campestre de la familia ubicada en Wiltshire.

Además, ha revelado las dotes culinarias de su madre, destacando, y recordando, algunos de sus platos "estrella" como el pollo asado, el tradicional shepherd's (pastel de carne de cordero, con puré de patatas y bañado en queso), o un desayuno a base de huevos revueltos.

El Príncipe Carlos, su mujer, Camilla Parker, y los hijos de esta, Tom y Laura Parker Bowles Agencias

También ha recordado cómo cambió su vida cuando tras la separación de sus padres, en 1995, salió a la luz pública la relación de su madre con el príncipe Carlos y cómo también él y su hermana se convirtieron en el centro del foco mediático.

Asegura que vivieron en primera fila el "peligro" y la "agresividad de los paparazzi" sin ningún tipo de protección. "Recuerdo las persecuciones a gran velocidad por la M4 y lo peligrosísimas que eran”, ha destacado.

La propia reina Camilla ha recordado en alguna ocasión lo difícil que para su familia fue aquella etapa. "Me acecharon durante tanto tiempo que no me quedó más remedio que hallar la manera de convivir con ello. En fin, a nadie le gusta que le estén mirando y criticando todo el tiempo… pero creo que al final, de alguna manera conseguí sobreponerme y salir adelante", reveló.

A pesar de aquello, Tom asegura que nunca le ha guardado rencor a su madre a la que define como "buena madre en todo momento".

Fruto de la relación de su madre, Tom ha podido conocer de cerca a Carlos III al que agradece su colaboración en el libro "Cooking & The Crown" ("La cocina y la corona"), destacando la pasión de su padrastro por la cocina. El que fuera columnista gastronómico de "Tatler" llega a definir al monarca como un "auténtico héreo gastronómico".