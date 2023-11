La historia más íntima de los Grimaldi, contada por el propio Rainiero de Mónaco

Hoy el Príncipe Rainiero tendría 100 años. A pesar de todos los reportajes y documentales publicados sobre Mónaco, el marido de Grace Kelly sigue siendo un gran desconocido. Injustamente. En 1949, cuando reemplazó a su abuelo, Luis II, Mónaco era un país envejecido, sin apenas vida. Su principado sirvió para reactivar la economía y dar al principado la modernidad y el glamur que hoy le caracteriza. Quiso acabar, según sus palabras, con “un principado de opereta”.

Casi dos décadas después de su fallecimiento, en 2005, apenas se conocen detalles de este hombre de apariencia tímida y reservada. Que se casó con la estrella más bella de Hollywood y le ofreció un reino casi de cuento de hadas. Que tuvo tres hijos y muchas desdichas a cuenta de su rebeldía. Poco más.

El domingo, 19 de noviembre, coincidiendo con la fiesta nacional en Mónaco, Planète+ emite ‘Rainiero III’, un documental dirigido por Yann Antony Noghès. Reúne numerosos archivos sonoros en los que se puede escuchar al propio príncipe relatando en primera persona algunos de los capítulos más extraordinarios de su vida. Habla de su infancia, de su pasión por los animales y evoca los primeros años de su reinado.

El príncipe Rainiero y Grace Kelly, el día de su compromiso matrimonial larazon Archivo

El documental presta especial atención a su encuentro con la princesa Grace y el apego familiar, sin esquivar sus archiconocidos enfrentamientos con el general Charles de Gaulle. En una entrevista publicada en el magazín Point de Vue, Noghès detalla cómo fue el trabajo de documentación y exploración de los archivos disponibles. “Casi podría llamarlo una búsqueda del tesoro”, dice.

Documentos casi olvidados

El director ha tenido el privilegio de acceder a los documentos originales y obras muy poco conocidas, como la biografía “Prince Rainier of Monaco: His Authorized And Exclusive Story”, escrita por la periodista Peter Hawking en 1966. No conforme con el hallazgo, Noghès se propuso saber más y viajó en busca de personas que habían colaborado con la autora e incluso miembros de su familia.

Finalmente, el cineasta logró reunir grabaciones inéditas y privadas y todas las entrevistas radiofónicas y televisadas del Príncipe Rainiero entre 1949 y 2005. La siguiente labor fue transcribir todo y clasificarlo por temas: infancia, amor por los animales, inicio de su reinado, enlace real, nacimiento de los hijos, viudez, crisis diplomática con De Gaulle, pelea con el magnate Onassis, el circo o su relación con los monegascos, entre otros.

Rainiero de Mónaco, el príncipe Alberto y Carolina durante el funeral de Grace Kelly. larazon

Uno de los mayores valores de este documental es la voz del Príncipe. Al descubrir estas piezas sonoras, le llamó la atención su franqueza al hablar de su amor por la princesa, de sus dificultades para ser príncipe o de su esfuerzo por ganarse el cariño de los ciudadanos de este pequeño principado. Pero, sin duda, uno de los momentos más impactantes es cuando relata que fue golpeado con un palo durante su internado en Inglaterra. El hecho ser el único extranjero entre 500 estudiantes sirvió de motivo de burla y algunos abusos, como tener que limpiar el calzado de los mayores cada mañana. En las grabaciones, Rainiero reconoce que salió fortalecido de esas experiencias y eso le ayudó a levantar un país que heredó con apenas 26 años y convertirlo en uno de los destinos de lujo más codiciados.