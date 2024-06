Importante paso atrás de Kate Middleton, mientras todos dicen que “está bien”

Aunque las últimas informaciones sobre la salud de Kate Middleton buscaban llamar a la calma, lo cierto es que los detalles que se van desvelando no auguran tan positivo sentimiento y acrecientan la incertidumbre. La retirada mediática de Kate Middleton para tratarse el cáncer del que fue operado el pasado mes de enero ha supuesto un intenso debate en el Reino Unido. Tanto, que desde Casa Real han tratado de apaciguar tal preocupación y desvelar lo bien que estaría reaccionado la princesa de Gales al tratamiento que los médicos le han diseñado para recobrar la salud. Se asegura que está reaccionando favorablemente a los medicamentos y que su estado mejora semana tras semana, aunque no parece que esto sea suficiente para que vuelva a la esfera pública de la que se bajó con gran polémica. Es más, aunque todos quieren mostrar la mejor de las actitudes frente a la enfermedad de la mujer del príncipe Guillermo, lo cierto es que ya se ha dejado clara una cuestión que ha echado los ánimos por tierra: si regresa a la actividad pública, jamás será como lo hacía antaño. Su salud no se lo permitirá.

Kate Middleton durante el vídeo Kensington Palace

Muchas son las especulaciones, dimes y diretes sobre el horizonte clínico de Kate Middleton. También de su suegro, el rey Carlos III de Inglaterra, a quien casi dan por muerto al anunciar su inminente funeral, el mismo día que desde Buckingham se anunció su regreso a la agenda oficial. Un avance en su recuperación que duró escasos días, pues volvió a retirarse para centrarse en su salud. Un paso que no se espera para su nuera, pues su caso es bien distinto. Aunque el príncipe Guillermo quiere aclarar que su mujer está “bien”, como así hace en cada aparición pública, lo cierto es que no está lo suficiente recuperada como para pensar que pueda ejercer el papel institucional que mantenía antes. De hecho, no se cree que pueda hacerlo más, al menos no será a lo largo del 2024.

Después del escándalo que supuso el hermetismo con el que Kate Milddleton llevaba su cáncer, fue en marzo cuando dio a conocer su situación y el tratamiento en el que estaba inmersa. Deseaba llevarlo todo en la intimidad y alejada del foco mediático. Pero ahora, desde ‘US Weekly’, no se muestran demasiado optimistas con su recuperación, pese a que ya se le haya podido ver recuperando cierta rutina con escapadas para comprar o dar paseos: “Kate se siente lo suficientemente fuerte como para involucrarse mucho con los niños”, destacan tras consultar con una fuente de su círculo más próximo, que asegura que “ha sido una madre activa durante este tiempo” en el que ha estado también centrada en su salud. Eso sí, esta fuerza no es extensible al trabajo, algo que, según el citado medio, no podrá ser como era.

Kate Middleton en la portada de este miércoles US Weekly

“Su recuperación va bien. No puede ver a mucha gente, porque es susceptible a enfermarse y no quieren que se vea comprometida, pero está en movimiento”, añade la citada fuente, que, sin embargo, se muestra negativa a la hora de hablar de vuelta a la actividad oficial. Siempre según esta versión consultada por el nombrado medio británico: “No reanudará su trabajo hasta pasado el otoño o, incluso, el próximo año”. Con ello, se estaría “reevaluando lo que podrá asumir cuando regrese”, destacándose que “es posible que nunca vuelva a desempeñar el papel en el que la gente la vio antes”. Es más, aunque se habló de que Kate Middleton estaba siguiendo de cerca los quehaceres de su fundación, se apresuraron a dejar claro desde Casa Real que esto no suponía en sí una vuelta al trabajo, pues no se deseaba dar falsas esperanzas que luego llevasen a equívocos y otro tsunami informativo que afecte a los cimientos de la Corona. Han aprendido de sus anteriores errores y ahora se muestran más cautos si caben.