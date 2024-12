El incómodo momento de confusión de Felipe y Letizia ante una perpleja Meloni

Los Reyes Felipe y Letiziahan iniciado un viaje de Estado a Italia, que les ha llevado a almorzar en la mañana de este miércoles con Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana. Su cita en el Palacio del Quirinal ha acaparado todas las miradas de ambos países hermanados, pero también de más allá de sus fronteras. Un edificio histórico en pleno corazón de Roma, donde se ha vivido un confuso momento a sus puertas. Nadie entendía muy bien qué pasaba entre los Soberanos españoles, mucho menos su anfitriona, que permaneció atónica visualizando la escena y sin mediar palabra o hacer gesto alguno para ayudar a sus invitados a aclararse. Un momento que se ha alargado durante varios segundos y que ha terminado por ser algo incómodo para todos los participantes, protagonizando un instante viral que ha sido ampliamente comentado en redes sociales.

El look de la Reina Letizia. Gtres

Suele decirse que son cosas del directo, pero en este caso pesa más las cuestiones de protocolo. Meloni recibía a Don Felipe y Doña Letizia en los jardines del Casino del Bel Respiro, en Villa Doria Pamphilj de Roma. Allí se han hecho la foto de rigor ante los medios de comunicación, para después salvar las distancias que le acercaban al edificio mientras compartían unas palabras. Pero el desconcierto se ha instalado entre el trío cuando la Reina Letizia parecía no estar en el lugar que el protocolo le obliga y optaba por caminar al lado de su marido y la líder italiana como si tal cosa.

Pero el momento de confusión que ha embargado a la Reina Letizia no ha terminado ahí, sino que ha continuado al terminar de subir la escalinata de acceso al edificio. Allí se paraban los Reyes y Giorgia Meloni para hacerse una nueva colección de fotografías para el álbum. En ese instante, la consorte estaría una vez más en el lugar que no le correspondería y el responsable de protocolo que le ha auxiliado la primera vez no logra hacerse entender una segunda vez. Es ahí cuando el Rey Felipe se ha visto obligado a intervenir, dar la espalda a las cámaras, y explicarle a su mujer lo que no entendía con gestos disimulados. Aun así, parece que debaten un poco, mientras que Letizia va dando bandazos de un lado a otro sin saber a ciencia cierta dónde tiene que situarse. Al final, al decir un escueto “vale”, toma posición y sonríe para la correspondiente foto, después de haber protagonizado un momento un tanto incómodo.