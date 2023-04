La Infanta Sofía, fiel como Irene de Grecia

La cada vez bella, estilosa e independiente Infanta Sofía cumple, este sábado 29 de abril, sus 16 años de edad. Nunca se la ha visto como una segundona, a pesar de que desde pequeña ha sido aleccionada para cumplir, con una sonrisa, un protocolo en el que debía quedar siempre junto a su madre, y no junto a Felipe VI en sus apariciones públicas, o simplemente, caminar detrás de su hermana en cualquier evento.

Sofíaes una adolescente con personalidad propia y encara estas órdenes con naturalidad, ya que las ha vivido desde pequeña. En ella se vislumbran rasgos de un carácter alegre, independiente y muy fiel -pese a no compartir gustos- a su hermana, la princesa Leonor. Ambas son muy amigas, inseparables. Sofía siempre ha tenido en casa el modelo de Irene de Grecia, fiel escudera de su abuela, la reina Sofía, que siempre ha vivido libremente sin que nadie cuestionara ni una de sus decisiones por peculiares que hayan sido.

La Infanta Sofía y la Princesa Leonor en Chinchón. GTRES

Este año, la Infanta Sofía se enfrenta al cambio más importante de su vida. Irá a estudiar a Gales, como su hermana, y saldrá de la protección materna y paterna. Ella sabe que gozará de más libertad que ella, al no tener el peso y la responsabilidad de ser la heredera al trono del Reino de España, y está deseando empezar sus estudios en el UWC Atlantic College of Walles. Allí previsblemente disfrutará del mismo tipo de escolta que Leonor (sus progenitores no quieren hacer diferencias entre las dos hermanas en ninguno de los aspectos de su vida cotidiana) y dará rienda suelta a sus pasiones: el fútbol, la música y la ciencia ficción. Mientras que la princesa Leonor tiene interiorizado la responsabilidad y ya luce ese rostro circunspecto que tenía su padre cuando empezó a tener actos oficiales; Sofía se permite tener más muestras de espontaneidad públicas, algo que ha heredado de su madre (y de su abuelo Don Juan Carlos), a la que siempre le gusta poner su toque personal en cada acto. Hasta en sus estilismos se nota que Sofía pisa distinto. Eso sí, vaya como vaya en todos los actos oficiales que comparte con su hermana, la sigue atenta con la mirada mientras esta termina su discurso y lo celebra como propio. La relación de la Infanta Sofía con su madre, la Reina Letizia, es muy especial. Su nacimiento supuso un auténtico bálsamo para su progenitora.

El 7 de febrero, el país se sobrecogía por la muerte de Erika Ortiz, hermana pequeña de la entonces Princesa de Asturias. Vimos entonces el rostro quebrado de Doña Letizia, que llegaba al tanatorio de La Paz hundida y desolada y sacó aliento para dar las gracias a los periodistas que estábamos allí. Sofía de Borbón venía al mundo dos meses después para devolver la sonrisa a su madre.