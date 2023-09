El internado de la Infanta Sofía en Gales, en el punto de mira por sus fiestas nocturnas

El pasado mes de agosto la Infanta Sofía, siguiendo los pasos de su hermana la Princesa Leonor, comenzó el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, el cual parece ser que se ha visto envuelto en algunas críticas por parte de los ciudadanos de la isla y estas quejas han afectado a la institución en la que se encuentra la Infanta Sofía de manera inevitable.

Según ha podido saber “The Sun”, los vecinos de St Donat's, localidad en la que se encuentra el internado, se han mostrado molestos por salidas nocturnas de algunos de los compañeros de clase de la infanta. La repetición de estas situaciones ha perturbado seriamente la tranquilidad del pueblo y han llegado a definir como “molesta plaga” a la presencia de jóvenes molestando por los alrededores.

Centro UWC Atlantic College Chris Athanasiou / UWC ATLANTIC EFE

Han afirmado que muchas de esas salidas se saltan las reglas del internado, ya que la mayoría son “a escondidas” y en ellas se dedican a “agotar todas las existencias de bebidas alcohólicas”, cuentan algunos lugareños al medio citado.

De norma general, los grupos son bastante numerosos, en torno a 20 y 30 personas, por lo que resulta inevitable hacer estas “salidas irregulares” sin molestar a nadie, generando un escándalo entre música y risas que termina desesperando a los vecinos.

Por su parte, el Atlantic College ha negado categóricamente que se hayan producido estas salidas. También ha querido subrayar que sus 380 alumnos “están perfectamente integrados en la comunidad local y trabajan muy duro para asegurar un entorno de convivencia idóneo para todos”, afirmaban en un comunicado.

Además, la institución ha mantenido que todos sus alumnos tienen un toque de hora estricto por el que deben regresar a sus dormitorios a determinadas horas, en el caso de los días en los que tienen permitido salir del centro pueden hacerlo con la condición de regresar a las 20:30.

Lo que también se ha hecho conocer es que la Infanta Sofía no podrá abandonar el UWC Atlantic College hasta la semana del ‘October break’, por lo que no podrá asistir el 20 de octubre a la entrega de premios de la Fundación Princesa Leonor, pero si podrá llegar a casa a tiempo al 18 cumpleaños de su hermana. Se trata de un momento histórico que no podía perderse, debido a que será la jura de la Constitución de la Princesa Leonor.