Felipe y Letizia invitan a las infantas Elena y Cristina al cumpleaños de Leonor

La princesa Leonor está marcando ya el camino hacia el trono que un día será ocupará. La futura reina de los españoles cumplirá la mayoría de edad el próximo 31 de octubre, cita importante en el calendario por ser también el día en el que jurará la Constitución en las Cortes. Cuando cumpla 18 años, recibirá también en el Palacio Real el Collar de la Orden de Carlos III y hará testigo a representantes políticos, autoridades del Estado y, por supuesto, también a su familia.

La Familia Real Española en 2018 Gtres

Un concepto que se ha ido estrechando con el paso de los años, pero que parece que va a cambiar en esta cita tan relevante en la vida de la hija del Rey Felipe VI y la Reina Letizia, que han entendido a bien congregar a la familia Borbón al completo para la celebración. Sin excepciones. Esto incluye a las infantas Elena y Cristina, con las que los Reyes llevan tiempo sin coincidir en público, especialmente con la menor de ellas. Al menos eso es lo que mantienen desde ‘Monarquía Confidencial’, que asegura que, tras la ceremonia y la recepción a las autoridades, se llevará a cabo un encuentro íntimo lejos de miradas indiscretas.

Pasaría a ser el cumpleaños propiamente dicho de la princesa Leonor y festejar en privado, con su familia al completo, que es oficialmente adulta. Una estampa que lleva mucho tiempo sin producirse, a pesar de que su prima, Irene Urdangarin, cumpliese los 18 años el pasado 15 de junio y no pudiesen celebrarlo juntos. El núcleo duro de la familia real no pudo asistir al cumpleaños, pero por fin la imagen más esperada se va a producir. Ver a los Reyes Eméritos, el Rey Don Juan Carlos y la Reina Doña Sofía, junto a sus tres hijos y sus ocho nietos es una estampa que no se produce desde 2014, cuando el Monarca decide abdicar y cederle el trono a su hijo. Casi se repite en el funeral de Constantino de Grecia, pues acudieron todos menos la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Los Reyes y las infantas en el funeral de la infanta Pilar Gtres

Será un encuentro familiar a puertas cerradas, sin repercusión mediática, más allá de la ansiada fotografía que todos esperan ver con motivo del 18 cumpleaños de la princesa Leonor. La futura reina logrará reunir por fin bajo el mismo techo a sus abuelos y sus tías, aunque quizá lo tendrá más difícil con algunos de sus primos, que también tienen una ajetreada agenda profesional. Tal y como han informados desde el citado medio, las invitaciones a la jura de la Constitución en las Cortes y a la fiesta privada posterior ya han sido enviadas. Quizá los primos Urdangarin que viven fuera de España, así como su primo Froilán, no puedan estar presentes, pero sin duda la expectación es máxima por ver, casi una década después, a los Reyes Felipe y Letizia junto a las infantas Elena y Cristina.